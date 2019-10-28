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РИА Новости

В Китае пять человек погибли из-за взрыва машины на нефтяном месторождении

08:43 28.10.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь
Скорая помощь
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь. Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Пять человек погибли, пять пострадали и еще трое пропали без вести в результате взрыва автомобиля на нефтяном месторождении в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в заявлении отдела пропаганды уезда Яньчан городского округа Яньань.
Технологическая компания из центральной китайской провинции Хунань в воскресенье проводила испытания по повышению проницаемости на двух скважинах нефтедобывающего предприятия на месторождении в уезде Яньчан. После завершения тестов около 19.00 (14.00 мск), когда специалисты возвращались с месторождения, установленное на их автомобиле испытательное оборудование взорвалось по неустановленной причине.
Провинция Сычуань, КНР
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В Китае четыре человека погибли в результате обрушения на угольной шахте
Все пострадавшие были направлены в больницу, поиски пропавших продолжаются, местные правоохранительные органы приступили к расследованию причин инцидента.
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Источник: один человек погиб и пять пострадали при взрыве в Афганистане
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