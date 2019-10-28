В Китае пять человек погибли из-за взрыва машины на нефтяном месторождении

ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Пять человек погибли, пять пострадали и еще трое пропали без вести в результате взрыва автомобиля на нефтяном месторождении в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в заявлении отдела пропаганды уезда Яньчан городского округа Яньань.

Технологическая компания из центральной китайской провинции Хунань в воскресенье проводила испытания по повышению проницаемости на двух скважинах нефтедобывающего предприятия на месторождении в уезде Яньчан. После завершения тестов около 19.00 (14.00 мск), когда специалисты возвращались с месторождения, установленное на их автомобиле испытательное оборудование взорвалось по неустановленной причине.