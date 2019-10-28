Горбачев: тему сменяемости власти должны обсуждать общество и президент

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Тема сменяемости власти в России должна стать предметом размышлений для общества и самого президента, стране также необходима развитая политическая система, предполагающая конкуренцию разных программ, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Бывший советский лидер в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" одним из актуальных для России называет вопрос сменяемости власти.

"Для меня постоянное обновление власти – императив современной политики. Он должен быть закреплен законодательно. Но авторы конституции 1993 года включили в нее положение о том, что президент не может избираться более двух сроков подряд. То есть с учетом перерывов – нет ограничения на количество президентских сроков", - отмечает политик в новой книге, с которой ознакомились РИА Новости.

Это положение, напоминает автор книги, позволило Владимиру Путину вновь выдвинуть свою кандидатуру после президентства Дмитрия Медведева в 2008-2012 годах и дважды после этого избираться на пост президента на шестилетний срок. "Популярность Путина, его высокий рейтинг доверия – реальны, как и его заслуги перед российским обществом", - отмечает Горбачев.

Он полагает, что во многом это связано с личными качествами президента - интеллектом, волей, работоспособностью. По его мнению, "люди ценят те перемены к лучшему, которые произошли в их жизни при Путине", и считают, что "надо держаться за президента, чтобы не сорваться с достигнутого уровня".

"Но возникают вопросы: следует ли и впредь замыкать политические процессы и решения на одного человека? Какой может оказаться при такой модели управления и политического лидерства цена ошибки? И можно ли рассчитывать на то, что изъяны этой модели будут всегда компенсироваться личными качествами президента? Над этими вопросами должен задумываться и сам президент. Я за то, чтобы они стали предметом широкой общественной дискуссии", - подчеркивает бывший советский лидер.

В новой книге он затрагивает и вопросы развития политической культуры. По его мнению, в России до сих пор нет сильных, сплоченных идеей и программой политических партий, а "российские политики как будто забыли, что партии не создаются из центра, они вырастают".

Горбачев признает: "Да, нам нужна стабильность, но стабильность демократическая, которая достигается через диалог, через соревнование ответственных политических сил, через предоставление им возможностей для формирования и продвижения конкурирующих программ".

"Устойчивость государственной конструкции, перспективы развития страны в конечном счете зависят от прочности политических институтов, от доверия к ним людей, от притока в политику новых сил. Иначе – инерция, застой, политическая апатия. Какие опасности они таят, мы знаем из сравнительно недавней истории", - добавляет экс-президент СССР.