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РИА Новости

Горбачев: тему сменяемости власти должны обсуждать общество и президент

08:40 28.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Тема сменяемости власти в России должна стать предметом размышлений для общества и самого президента, стране также необходима развитая политическая система, предполагающая конкуренцию разных программ, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Бывший советский лидер в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" одним из актуальных для России называет вопрос сменяемости власти.
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"Для меня постоянное обновление власти – императив современной политики. Он должен быть закреплен законодательно. Но авторы конституции 1993 года включили в нее положение о том, что президент не может избираться более двух сроков подряд. То есть с учетом перерывов – нет ограничения на количество президентских сроков", - отмечает политик в новой книге, с которой ознакомились РИА Новости.
Это положение, напоминает автор книги, позволило Владимиру Путину вновь выдвинуть свою кандидатуру после президентства Дмитрия Медведева в 2008-2012 годах и дважды после этого избираться на пост президента на шестилетний срок. "Популярность Путина, его высокий рейтинг доверия – реальны, как и его заслуги перед российским обществом", - отмечает Горбачев.
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Он полагает, что во многом это связано с личными качествами президента - интеллектом, волей, работоспособностью. По его мнению, "люди ценят те перемены к лучшему, которые произошли в их жизни при Путине", и считают, что "надо держаться за президента, чтобы не сорваться с достигнутого уровня".
"Но возникают вопросы: следует ли и впредь замыкать политические процессы и решения на одного человека? Какой может оказаться при такой модели управления и политического лидерства цена ошибки? И можно ли рассчитывать на то, что изъяны этой модели будут всегда компенсироваться личными качествами президента? Над этими вопросами должен задумываться и сам президент. Я за то, чтобы они стали предметом широкой общественной дискуссии", - подчеркивает бывший советский лидер.
В новой книге он затрагивает и вопросы развития политической культуры. По его мнению, в России до сих пор нет сильных, сплоченных идеей и программой политических партий, а "российские политики как будто забыли, что партии не создаются из центра, они вырастают".
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Горбачев признает: "Да, нам нужна стабильность, но стабильность демократическая, которая достигается через диалог, через соревнование ответственных политических сил, через предоставление им возможностей для формирования и продвижения конкурирующих программ".
"Устойчивость государственной конструкции, перспективы развития страны в конечном счете зависят от прочности политических институтов, от доверия к ним людей, от притока в политику новых сил. Иначе – инерция, застой, политическая апатия. Какие опасности они таят, мы знаем из сравнительно недавней истории", - добавляет экс-президент СССР.
В своей новой книге, которая вскоре должна появиться в книжных магазинах России, Горбачев смотрит на современную цивилизацию как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он рассуждает о пути современной цивилизации, затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели.
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