Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Решение расширить НАТО стало стратегической ошибкой Запада, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
"Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами", — пишет он в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с текстом которой ознакомилось РИА Новости.
Политик также описывает, как обсуждался этот вопрос на излете холодной войны. Тогда, отмечает он, и в НАТО, и в Варшавском договоре шли процессы пересмотра военных доктрин, было достигнуто соглашение о сокращении вооруженных сил, которое подписали члены этих альянсов.
"Предлагать тогда, в условиях существования Организации Варшавского договора, некое "юридически обязывающее соглашение" о нераспространении НАТО на Восточную Европу — как задним числом требуют мои критики — было бы абсурдом, нелепостью. Нас обвинили бы в том, что мы собственными руками рушим Варшавский договор", — подчеркнул Горбачев.
По его словам, советское руководство в тех условиях имело право требовать "соблюдения не только буквы, но и духа подписанных договоренностей". Однако принятое позже решение о расширении Североатлантического альянса подорвало доверие между сторонами и "Россия не могла не сделать из этого выводы", подытожил Горбачев.
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