Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада

"Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами", — пишет он в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с текстом которой ознакомилось РИА Новости.