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РИА Новости

Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада

08:39 28.10.2019 (обновлено: 10:34 28.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Решение расширить НАТО стало стратегической ошибкой Запада, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

"Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами", — пишет он в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с текстом которой ознакомилось РИА Новости.

Политик также описывает, как обсуждался этот вопрос на излете холодной войны. Тогда, отмечает он, и в НАТО, и в Варшавском договоре шли процессы пересмотра военных доктрин, было достигнуто соглашение о сокращении вооруженных сил, которое подписали члены этих альянсов.

"Предлагать тогда, в условиях существования Организации Варшавского договора, некое "юридически обязывающее соглашение" о нераспространении НАТО на Восточную Европу — как задним числом требуют мои критики — было бы абсурдом, нелепостью. Нас обвинили бы в том, что мы собственными руками рушим Варшавский договор", — подчеркнул Горбачев.

По его словам, советское руководство в тех условиях имело право требовать "соблюдения не только буквы, но и духа подписанных договоренностей". Однако принятое позже решение о расширении Североатлантического альянса подорвало доверие между сторонами и "Россия не могла не сделать из этого выводы", подытожил Горбачев.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
18 октября, 03:11РИА Новости
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
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НАТОМихаил ГорбачевРоссияВ мире
Популярные комментарии
Главная причина почему НАТО у границ России это Миша Горбачёв...
28 октября, 08:58
Крах Либерализма
10000000
"...расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой..." только не Запада,а самого Горбача.Сдал ГДР и СССР как стеклотару.Даром,безвозмездно.
28 октября, 09:49
Татьяна Кузьмина
7800000
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