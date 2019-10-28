В Самарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Двое детей погибли, девочка и женщина пострадали при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в жилом доме в населенном пункте Красная Горка Кинель-Черкасского района Самарской области поступило поздно вечером 27 октября. Ночью пожар был потушен.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы женщина и девочка, которые были госпитализированы. На месте пожара обнаружены погибшие девочки 2016 года рождения и 2018 года рождения", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы в электропроводке.