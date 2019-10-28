Россия призвала ПАСЕ продумать механизм реагирования на нарушения устава СЕ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) считает, что механизм реагирования на нарушения принципов СЕ нельзя обсуждать в сжатые сроки, чтобы он не стал инструментом борьбы с неугодными делегациями.
Соответствующее обращение на имя председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье направлено главой делегации РФ в Ассамблее, вице-спикером Госдумы Петром Толстым.
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В ходе осенней сессии ПАСЕ госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.
"Первое и основное, что нас не устраивает, - это изначально предлагаемые сжатые сроки обсуждения предложения французских коллег. На мой взгляд, это не тот вопрос, с которым нужно торопиться. Новый механизм должен быть продуман до мелочей, чтобы исключить возможность того, что он станет инструментом для решения узких политических задач и борьбы со ставшими в какой-то момент неугодными делегациями", - сказал Толстой РИА Новости.
По его словам, претензии у российской делегации есть и к дополнительным санкционным мерам и механизму их применения.
"Мы считаем, что в соответствии с Уставом, решение может быть принято только двумя третями от общего количества депутатов, а не от присутствующих в зале в настоящий момент времени. Да и в целом трехсторонний принцип работы предлагаемого механизма (ПАСЕ, Комитет министров Совета Европы, Генсекретарь) должен быть отлажен и уравновешен", - сказал вице-спикер Госдумы.
При этом он подчеркнул, что главной должна быть идея возможности совместного принятия решений и ведения открытого диалога в случае наступления конфликтных ситуаций или возникновении трудностей в отношениях с той или иной делегацией.