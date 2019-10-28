Россия призвала ПАСЕ продумать механизм реагирования на нарушения устава СЕ

"Первое и основное, что нас не устраивает, - это изначально предлагаемые сжатые сроки обсуждения предложения французских коллег. На мой взгляд, это не тот вопрос, с которым нужно торопиться. Новый механизм должен быть продуман до мелочей, чтобы исключить возможность того, что он станет инструментом для решения узких политических задач и борьбы со ставшими в какой-то момент неугодными делегациями", - сказал Толстой РИА Новости.