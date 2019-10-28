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РИА Новости

В Крыму создадут центр производства оливковых саженцев

08:07 28.10.2019 (обновлено: 08:33 28.10.2019)
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© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. ВернадскогоОливковая роща в Крыму (Форос)
Оливковая роща в Крыму (Форос)
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Центр производства оливковых саженцев создадут на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщил РИА Новости проректор по внешним связям университета Михаил Сергеев.
"Мы планируем развивать это направление. На базе одного из наших аграрных филиалов в селе Маленькое Симферопольского района мы планируем организовать центр, который займется производством посадочного материала оливки для закладки новых маточников в Форосе, а также постараемся заложить рощу на гектар в защищенном грунте в селе Маленькое", - сказал Сергеев агентству.
Как заявил проректор, агрономы университета в этом году впервые получили с уже заложенной оливковой рощи масло первого холодного отжима. "Мы отдали это масло в "ФИЦ питания и биотехнологий", чтобы получить понимание, насколько наш продукт соответствует мировым стандартам. По нашему мнению, он не просто соответствует, а по некоторым показателям и превосходит, ведь это оливковое масло первого холодного отжима. То масло, которое сегодня продается в магазинах, производится в условиях повышения температуры самого масла при переработке", - отметил Сергеев.
По его словам, оливковое масло в Коктебеле ему помог выжать генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, у которого есть хорошая прессовальная машина специально для оливки.
Сергеев добавил, что масло делалось из итальянского сорта di Cerignola и сорта селекции Никитского ботанического сада. "В этом году Никитский ботанический сад подал заявку на регистрацию этих сортов в российском реестре, поскольку до этого времени в России не было зарегистрировано ни одного сорта оливки", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в планах в течение первого года заложить тысячу саженцев, а в дальнейшем - развивать производство до десятков тысяч саженцев. "А уже промышленный партнер, который хочет заниматься питомниководством в этой отрасли, должен будет производить миллионы", - подчеркнул Сергеев.
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