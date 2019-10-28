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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:01 28.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части активного циклона. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, сохранится сильный северо-западный ветер, его скорость составит 7-12 метров в секунду, а порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня он начнёт стихать. Температура в городе не превысит плюс 6-8 градусов, по области плюс 4-9 градусов тепла", - рассказала Волосюк.
По ее словам, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Волосюк добавила, что среднесуточная температура окажется почти на 5 градусов выше многолетних значений.
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