Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части активного циклона. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, сохранится сильный северо-западный ветер, его скорость составит 7-12 метров в секунду, а порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня он начнёт стихать. Температура в городе не превысит плюс 6-8 градусов, по области плюс 4-9 градусов тепла", - рассказала Волосюк.