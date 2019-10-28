Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами, показал опрос

Женщина гуляет с детьми в районе Ленинского проспекта в Москве

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Более 35 процентов российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами. Об этом Более 35 процентов российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрос населения, проведенный Общественной палатой.

Основной причиной этой тенденции оказалось незнание о существовании доступных россиянам привилегий. В частности, 72 процента опрошенных признались в незнании информации о льготах. Лишь четверть респондентов отметили, что пользуются доступными привилегиями.

В Министерстве труда отметили, что необходимо восполнить недостаток просвещенности населения. Ожидается, что способствовать этому будет расширение сети многофункциональных центров (МФЦ).