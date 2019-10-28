Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T10:47Z
https://ria.ru/20191028/1560282841.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153063/03/1530630310_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_e3c2bbf1c036f54e4ccab1a762a61db5.jpg
РИА Новости

Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами, показал опрос

08:02 28.10.2019 (обновлено: 10:47 28.10.2019)
7205
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в районе Ленинского проспекта в Москве
Женщина гуляет с детьми в районе Ленинского проспекта в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Более 35 процентов российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрос населения, проведенный Общественной палатой.
Основной причиной этой тенденции оказалось незнание о существовании доступных россиянам привилегий. В частности, 72 процента опрошенных признались в незнании информации о льготах. Лишь четверть респондентов отметили, что пользуются доступными привилегиями.
В Министерстве труда отметили, что необходимо восполнить недостаток просвещенности населения. Ожидается, что способствовать этому будет расширение сети многофункциональных центров (МФЦ).
Российское законодательство разрешает многодетным семьям ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег за свой досуг.
налоговая инспекция налоги
12 сентября, 16:18РИА Новости
Госдума отклонила проект об освобождении многодетных от налога на имущество
3613845029
Обсудить 38
Общественная палата РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Льготы обложены бастионом бюрократических процедур, пробить которые могут далеко не все
28 октября, 08:54
iizv2003
8010102
Не пользуются потому, что использование этих льгот зачастую дороже обходится, чем их не использование. У меня, например, ребенок ходит к платному логопеду потому, что автобус к нам не ездит а бесплатно к логопеду можно попасть только в середине дня (и то пройдя комиссию, подтверждающую такую необходимость, на которую очередь на несколько месяцев.), а это значит что одному из родителей надо брать выходной + такси туда и обратно (у жены нет прав). А к платному можно вечером после работы на машине заехать и занятие индивидуальное. В нашей стране самое дорогое - это бесплатное.
28 октября, 08:47
АФАнтон Ф
6100403
Рекомендуем
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
РИА
Новости
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Лента
новостей
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Глава Роснано Анатолий Чубайс
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Останкинская телебашня в Москве
В Минкомсвязи пообещали не допустить перебоев в вещании "Останкино"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния