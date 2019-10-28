Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T10:15Z
https://ria.ru/20191028/1560282807.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_588057b4cd44cfb80f3a131ad031cab2.jpg
РИА Новости

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

07:59 28.10.2019 (обновлено: 10:15 28.10.2019)
117476
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли — люди живы, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, 26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района Томской области. До настоящего времени местонахождение 37-летнего мужчины, его 34-летней супруги и их годовалого сына было неизвестно. Последний раз семья выходила на связь с родственниками 26 октября.
"Пропавшая семья найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр Верхнекетского района вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района. Люди живы, в настоящее время доставляются в Белый Яр", — говорится в сообщении спасательного ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 07:39РИА Новости
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
2722533353830
Обсудить 2
Томская областьПроисшествия
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
РИА
Новости
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Семья Тюриных пропала 30 лет назад
"Темная история": почему СК снова ищет семью, пропавшую 30 лет назад
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки
Во время голосования на выборах в немецкой Тюрингии
Эксперт рассказал об отсутствии политического баланса в Германии
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния