В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли — люди живы, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района Томской области. До настоящего времени местонахождение 37-летнего мужчины, его 34-летней супруги и их годовалого сына было неизвестно. Последний раз семья выходила на связь с родственниками 26 октября.