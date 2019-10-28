На учениях в ВВО около 13 тысяч военнослужащих противостоят "террористам"

ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Около 13 тысяч военнослужащих в восьми регионах Восточного военного округа привлечены к комплексной проверке подразделений противодействия терроризму, в рамках которой им предстоит отражать нападения на военные объекты и действовать на незнакомой территории, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

"В восьми регионах Дальнего Востока стартовала комплексная проверка подразделений противодействия терроризму ВВО. Привлечено около 13 тысяч военнослужащих, задействовано около 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.