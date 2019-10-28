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РИА Новости

На учениях в ВВО около 13 тысяч военнослужащих противостоят "террористам"

07:48 28.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМежвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО
Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Около 13 тысяч военнослужащих в восьми регионах Восточного военного округа привлечены к комплексной проверке подразделений противодействия терроризму, в рамках которой им предстоит отражать нападения на военные объекты и действовать на незнакомой территории, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"В восьми регионах Дальнего Востока стартовала комплексная проверка подразделений противодействия терроризму ВВО. Привлечено около 13 тысяч военнослужащих, задействовано около 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения антитеррора будут отражать нападения на склады с вооружением и топливом, командные пункты и штабы, парки техники. Некоторые подразделения будут перебрасываться в другие регионы, выполнять задачи на незнакомой территории. Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, особое внимание обратят на проведение инженерной, радиационной и химической разведки местности, а также эвакуации условно раненых.
Военнослужащие ВВС получили ключи от новых квартир в подмосковной Балашихе.
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