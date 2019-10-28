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РИА Новости

Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

07:39 28.10.2019 (обновлено: 17:26 28.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Следственного управления СК России по региону.
По данным ведомства, 22 октября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска — мальчика 2004 года рождения. С учетом того, что раньше ребенок никогда не уходил из дома, а поводов для того, чтобы на долгое время уйти, не предупредив родственников, у него не было, следователи возбудили уголовное дело по статье УК России "Убийство".
В поисках мальчика участвовали следователи, полицейские и волонтеры. О том, что ребенка нашли погибшим, первыми сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в своей группе в соцсети "ВКонтакте". По данным местных СМИ, предварительная причина гибели школьника — самоубийство.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетнего, расследование уголовного дела продолжается", — сказал представитель СК.
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