Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Следственного управления СК России по региону.
По данным ведомства, 22 октября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска — мальчика 2004 года рождения. С учетом того, что раньше ребенок никогда не уходил из дома, а поводов для того, чтобы на долгое время уйти, не предупредив родственников, у него не было, следователи возбудили уголовное дело по статье УК России "Убийство".
В поисках мальчика участвовали следователи, полицейские и волонтеры. О том, что ребенка нашли погибшим, первыми сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в своей группе в соцсети "ВКонтакте". По данным местных СМИ, предварительная причина гибели школьника — самоубийство.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетнего, расследование уголовного дела продолжается", — сказал представитель СК.