Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, 22 октября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска — мальчика 2004 года рождения. С учетом того, что раньше ребенок никогда не уходил из дома, а поводов для того, чтобы на долгое время уйти, не предупредив родственников, у него не было, следователи возбудили уголовное дело по статье УК России "Убийство".