В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации

ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.

"В 2018 году общий ВВП стран ШОС достиг 18 триллионов долларов, что в 10 раз больше показателя 2001 года, когда организация была основана, это также составляет около 20% от всего мирового ВВП, и влияние ШОС на мировую экономики непрерывно растет", - заявил Ли Чэнган.

Также, по его словам, "продолжают увеличиваться и масштабы региональной торговли, по мере того, как экономические связи стран-участниц ШОС становятся все более тесными, государства организации становятся важными торговыми партнерами друг для друга".

"Когда организация была основана, объем внешней торговли стран-участниц составлял лишь 672 миллиарда долларов, а в 2018 году показатель достиг 6,3 триллиона, что почти в 10 раз больше, чем в 2001 году. ШОС за эти годы стала мощным резервом для продвижения региональной экономической интеграции и развития экономической глобализации", - добавил он.