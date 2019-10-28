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РИА Новости

В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации

07:36 28.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.
"В 2018 году общий ВВП стран ШОС достиг 18 триллионов долларов, что в 10 раз больше показателя 2001 года, когда организация была основана, это также составляет около 20% от всего мирового ВВП, и влияние ШОС на мировую экономики непрерывно растет", - заявил Ли Чэнган.
Также, по его словам, "продолжают увеличиваться и масштабы региональной торговли, по мере того, как экономические связи стран-участниц ШОС становятся все более тесными, государства организации становятся важными торговыми партнерами друг для друга".
"Когда организация была основана, объем внешней торговли стран-участниц составлял лишь 672 миллиарда долларов, а в 2018 году показатель достиг 6,3 триллиона, что почти в 10 раз больше, чем в 2001 году. ШОС за эти годы стала мощным резервом для продвижения региональной экономической интеграции и развития экономической глобализации", - добавил он.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
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Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Ташкенте 1-2 ноября, по итогам встречи планируется принять 14 документов. В частности, планируется подписать новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС. Премьеры также планируют утвердить план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности, а также решение о координации взаимодействия железнодорожных администраций стран организации.
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