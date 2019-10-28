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РИА Новости

В Приамурье назвали сумму компенсаций пострадавшим от паводка аграриям

07:24 28.10.2019 (обновлено: 07:32 28.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости. Сельхозпроизводители Амурской области, пострадавшие от летнего паводка, получат более 3 миллиардов рублей из резервного фонда РФ, деньги поступят в регион в середине ноября, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
"Амурские аграрии получат более трех миллиардов рублей из резервного фонда РФ. Средства должны поступить в область в середине ноября. Они пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев", - говорится в сообщении.
В Амурской области во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тысяч гектаров. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области, ущерб сельхозпроизводителей от паводка составляет более 3,7 миллиарда рублей.
"Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку. Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически на 100%", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Амурской области Александра Нестеренко.
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Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за паводка с 25 июля, подтопленными оказались 135 населенных пунктов, пострадали более 16,7 тысячи человек.-0-
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияБлаговещенскОбщество
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