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РИА Новости

ЦБ Аргентины снизил лимит на покупку долларов на фоне выборов президента

07:18 28.10.2019
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© РИА Новости / Антон Великжанин / Перейти в фотобанкЖители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
© РИА Новости / Антон Великжанин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Центробанк Аргентины временно снизил в 50 раз лимит на покупку долларов в месяц для граждан – с 10 тысяч долларов до 200 долларов, сообщает издание Clarin.
В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки более чем 90% голосов выигрывает оппозиционер Альберто Фернандес.
Как отмечает СМИ, решение аргентинского ЦБ принято из-за неопределенности, сложившейся на рынке. Мера является временной и будет действовать до декабря.
Курс аргентинского песо 25 октября, в последний день торгов перед президентскими выборами, сильно провалился – до 65 песо за доллар. Ещё неделю назад крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар по 60 песо.
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