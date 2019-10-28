ЦБ Аргентины снизил лимит на покупку долларов на фоне выборов президента

Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Центробанк Аргентины временно снизил в 50 раз лимит на покупку долларов в месяц для граждан – с 10 тысяч долларов до 200 долларов, сообщает издание Центробанк Аргентины временно снизил в 50 раз лимит на покупку долларов в месяц для граждан – с 10 тысяч долларов до 200 долларов, сообщает издание Clarin

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки более чем 90% голосов выигрывает оппозиционер Альберто Фернандес.

Как отмечает СМИ, решение аргентинского ЦБ принято из-за неопределенности, сложившейся на рынке. Мера является временной и будет действовать до декабря.