ЦБ Аргентины снизил лимит на покупку долларов на фоне выборов президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Центробанк Аргентины временно снизил в 50 раз лимит на покупку долларов в месяц для граждан – с 10 тысяч долларов до 200 долларов, сообщает издание Clarin.
В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки более чем 90% голосов выигрывает оппозиционер Альберто Фернандес.
Как отмечает СМИ, решение аргентинского ЦБ принято из-за неопределенности, сложившейся на рынке. Мера является временной и будет действовать до декабря.
Курс аргентинского песо 25 октября, в последний день торгов перед президентскими выборами, сильно провалился – до 65 песо за доллар. Ещё неделю назад крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар по 60 песо.