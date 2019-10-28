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РИА Новости

Южная Корея построит защитные заборы через всю страну от зараженных кабанов

07:16 28.10.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Южная Корея возведет линию заграждений недалеко от границы с КНДР, чтобы предотвратить перемещение зараженных африканской чумой свиней (АЧС) кабанов на юг, передает агентство Рёнхап.
По данным агентства, четыре отрезка заграждений на участках примерно по 200 километров каждый построят от города Пхаджу на западе до города Косон на восточном побережье. Три из них будут завершены к концу ноября.
Южнокорейские власти также приняли решение расширить районы, где разрешена охота на кабанов, и в понедельник начали операцию по поиску тел мертвых диких кабанов в северных районах, поскольку инфекцию от останков могут разносить грызуны.
В Южной Корее нашли уже 15 тел диких кабанов со следами вируса АЧС, хотя с начала октября на местных свинофермах не было подтверждено новых случаев заражения среди домашних свиней, их число по-прежнему составляет 14.
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Вчера, 06:15РИА Новости
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Каким образом вирус попал в Южную Корею, остается неизвестным, но предположительно он был занесен из КНДР, которая сообщила о вспышке АЧС в мае. Вирус смертелен для свиней и не представляет опасности для людей, но цена на свинину в Южной Корее все же упала примерно на 40%.
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