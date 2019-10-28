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РИА Новости

Роспотребнадзор после горячей линии о гриппе назвал темы, волнующие россиян

07:00 28.10.2019 (обновлено: 09:45 28.10.2019)
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© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина
© Depositphotos / Anna Subbotina
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россияне, звонившие на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, чаще всего интересовались иммунизацией, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора отвечали на вопросы граждан РФ с первого по 16 октября. Всего в рамках горячей линии было проведено более 44 тысяч консультаций.
"Наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации, касались иммунизации против гриппа: где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции. Таких запросов поступило более 15 тысяч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 5 тысяч вопросов касались вакцинации против гриппа: состав, совместимость с другими вакцинами, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях. Также россиян волновали темы, касающиеся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире - в ведомство поступило более десяти тысяч вопросов на эту тему.
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"Также специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидемической обстановки. Таких звонков на горячую линию поступило более двух тысяч", - добавляют в ведомстве.
Уточняется, что россияне задавали вопросы и о профилактике гриппа и ОРВИ, среди которых: особенности вакцинации беременных женщин, режим работы передвижных прививочных бригад, организация допуска детей в организованные коллективы с признаками ОРВИ и гриппа, особенности работы непривитых лиц в период эпидемического подъема заболеваемости.
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