Роспотребнадзор после горячей линии о гриппе назвал темы, волнующие россиян

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россияне, звонившие на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, чаще всего интересовались иммунизацией, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора отвечали на вопросы граждан РФ с первого по 16 октября. Всего в рамках горячей линии было проведено более 44 тысяч консультаций.

"Наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации, касались иммунизации против гриппа: где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции. Таких запросов поступило более 15 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 5 тысяч вопросов касались вакцинации против гриппа: состав, совместимость с другими вакцинами, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях. Также россиян волновали темы, касающиеся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире - в ведомство поступило более десяти тысяч вопросов на эту тему.

"Также специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидемической обстановки. Таких звонков на горячую линию поступило более двух тысяч", - добавляют в ведомстве.