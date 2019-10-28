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РИА Новости

Зрители бейсбольного матча встретили Трампа выкриками: "За решетку его!"

06:58 28.10.2019 (обновлено: 10:59 28.10.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп во время 5-й игры мировой серии по бейсболу между "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Националз". 27 октября 2019
Президент США Дональд Трамп во время 5-й игры мировой серии по бейсболу между Хьюстон Астрос и Вашингтон Националз. 27 октября 2019
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп во время 5-й игры мировой серии по бейсболу между "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Националз". 27 октября 2019
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Зрители бейсбольного матча мировой серии, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, встретили политика выкриками: "За решетку его!"
Президент вместе со своей супругой Меланьей Трамп в воскресенье посетил бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros, который проходил в столице США. В тот момент, когда на экране появилось изображение Трампа, зрители начали освистывать его и выкрикивать разные лозунги, в том числе: "За решетку его!"
Сам Трамп на выкрики не отреагировал. Он стоял, улыбаясь и аплодируя.
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