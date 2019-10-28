Зрители бейсбольного матча встретили Трампа выкриками: "За решетку его!"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Зрители бейсбольного матча мировой серии, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, встретили политика выкриками: "За решетку его!"
Президент вместе со своей супругой Меланьей Трамп в воскресенье посетил бейсбольный матч между командами Washington Nationals и Houston Astros, который проходил в столице США. В тот момент, когда на экране появилось изображение Трампа, зрители начали освистывать его и выкрикивать разные лозунги, в том числе: "За решетку его!"
Сам Трамп на выкрики не отреагировал. Он стоял, улыбаясь и аплодируя.