Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T07:00Z
https://ria.ru/20191028/1560282182.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_f73077fc87853a7644a681188485f8f9.jpg
РИА Новости

В Гидрометцентре посоветовали московским водителям срочно менять резину

07:00 28.10.2019
3261
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с изданием "Российская газета" посоветовала столичным автолюбителям срочно менять резину из-за приближающегося похолодания.
По словам эксперта, неделя начнется с серьезного понижения температуры воздуха. В Москве похолодает сразу на восемь и более градусов. Уже во вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики прогнозируют ночные заморозки.
На дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим Паршина настоятельно рекомендует заняться заменой летних шин на зимние, чтобы снизить риск аварийности.
Отмечается, что циклоны, проходящие по северу, начнут приносить холод и в другие регионы европейской части страны.
Автомобили с наклеенным знаком Шипы
21 мая, 20:04РИА Новости
Автоэксперты считают отказ от шипованной резины в России невозможным
7312224
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваОбщество
Рекомендуем
Заморозки
Синоптики рассказали, когда в Москву придет минусовая температура
РИА
Новости
Прохожий во время дождя на Красной площади
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Президент США Дональд Трамп во время 5-й игры мировой серии по бейсболу между Хьюстон Астрос и Вашингтон Националз. 27 октября 2019
Зрители бейсбольного матча встретили Трампа выкриками: "За решетку его!"
Лента
новостей
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11 (Москва - Санкт-Петербург)
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
Глава Роснано Анатолий Чубайс
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Поселок Горный
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником
Снегопад
В Москву в среду придет зимняя погода с сильным ветром и снегом
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Вид на Хабаровск с борта самолета
Хабаровский аэропорт принял новый тип самолетов — Embraer 190
Утренние заморозки
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния