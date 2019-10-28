В Гидрометцентре посоветовали московским водителям срочно менять резину

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с изданием "Российская газета" посоветовала столичным автолюбителям срочно менять резину из-за приближающегося похолодания.
По словам эксперта, неделя начнется с серьезного понижения температуры воздуха. В Москве похолодает сразу на восемь и более градусов. Уже во вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики прогнозируют ночные заморозки.
На дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим Паршина настоятельно рекомендует заняться заменой летних шин на зимние, чтобы снизить риск аварийности.
Отмечается, что циклоны, проходящие по северу, начнут приносить холод и в другие регионы европейской части страны.