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РИА Новости

Хабаровский аэропорт принял новый тип самолетов — Embraer 190

06:17 28.10.2019 (обновлено: 06:54 28.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск с борта самолета
Вид на Хабаровск с борта самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на Хабаровск с борта самолета. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Самолеты Embraer 190 будут базироваться в международном аэропорту Хабаровск и выполнять рейсы между городами Дальнего Востока, ранее этот тип судов здесь не эксплуатировался, сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник.
Отмечается, что готовность воздушной гавани к приему Embraer 190 согласовано Росавиацией и утверждено Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации. Соответствующие изменения были внесены в свидетельство аэродрома Хабаровск (Новый).
"В аэропорту Хабаровск в конце минувшей недели впервые приняли среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer 190. Новый тип регионального воздушного судна теперь будет базироваться в аэропорту Хабаровска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два Embraer 190 с компоновкой салона 110 кресел начинают полеты из Хабаровска по пяти новым направлениям, которые открывает в зимний период авиакомпания Nordwind. Самолеты будут ежедневно летать во Владивосток, четыре раза в неделю в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, три раза в неделю в Магадан и два раза в неделю в Иркутск. Самолеты принадлежат авиакомпании Pegas Fly, с которой у Nordwind заключено соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса. Для Nordwind Хабаровск стал якорным аэропортом на Дальнем Востоке.
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Уточняется, что Embraer 190 может осуществлять перелеты дальностью 3–4 тысячи километров при максимальной скорости 890 километров в час. Воздушное судно разработано бразильским авиационным конгломератом Embraer, претендующим на третье место в мире по производству самолетов.
АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 миллионов пассажиров.
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