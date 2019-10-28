Южная Корея попросила КНДР провести переговоры по поводу зоны Кымгансан

СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Южная Корея попросила КНДР провести переговоры для выработки "креативного" решения по вопросу курортной зоны Кымгансан, заявили в министерстве объединения РК.

Ранее КНДР Направила Южной Корее уведомление с предложением письменно обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын назвал строения "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.

"Односторонние меры в отношении собственности наших кампаний в курортной зоне Кымгансан… могут испортить отношения между двумя странами, поэтому Юг и Север должны решить (эту проблему – ред.) разумно, после необходимых переговоров. Правительство и Hyundai Asan 28 октября утром через координационное бюро направило такое предложение в отдел международного туризма Кымгансан и комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

По словам Ли Сан Мина, правительство Южной Кореи понимает, что ситуация изменилась по сравнению с тем временем, когда зона была построена, поэтому стремится к "креативному решению" этой проблемы.

Представители заинтересованных компаний, включая управляющую компанию курорта Кымгансан Hyundai Asan, также войдут в южнокорейскую делегацию, чтобы разработать новое направление развития курортной зоны. Конкретная дата и места проведения возможных переговоров пока не определены.

В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.