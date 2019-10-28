Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T06:15Z
https://ria.ru/20191028/1560282077.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/42216/40/422164019_0:55:584:384_1036x0_80_0_0_2fd78e899452ff6d0f91b2f5727f4d6d.jpg
РИА Новости

Южная Корея попросила КНДР провести переговоры по поводу зоны Кымгансан

06:15 28.10.2019
735
© Фото : winged_eelКурортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
Курортная зона Кымгансан (Алмазные горы)
© Фото : winged_eel
Курортная зона Кымгансан ("Алмазные горы") . Архивное фото
СЕУЛ, 28 окт – РИА Новости. Южная Корея попросила КНДР провести переговоры для выработки "креативного" решения по вопросу курортной зоны Кымгансан, заявили в министерстве объединения РК.
Ранее КНДР Направила Южной Корее уведомление с предложением письменно обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын назвал строения "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.
"Односторонние меры в отношении собственности наших кампаний в курортной зоне Кымгансан… могут испортить отношения между двумя странами, поэтому Юг и Север должны решить (эту проблему – ред.) разумно, после необходимых переговоров. Правительство и Hyundai Asan 28 октября утром через координационное бюро направило такое предложение в отдел международного туризма Кымгансан и комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил представитель министерства объединения Ли Сан Мин.
По словам Ли Сан Мина, правительство Южной Кореи понимает, что ситуация изменилась по сравнению с тем временем, когда зона была построена, поэтому стремится к "креативному решению" этой проблемы.
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
22 октября, 10:46РИА Новости
Глава парламента КНДР: США и Южная Корея раздражают Пхеньян новыми учениями
Представители заинтересованных компаний, включая управляющую компанию курорта Кымгансан Hyundai Asan, также войдут в южнокорейскую делегацию, чтобы разработать новое направление развития курортной зоны. Конкретная дата и места проведения возможных переговоров пока не определены.
В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.
Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Хёндэ Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром ещё в 1998 году.
Глава Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
15 октября, 15:33РИА Новости
Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
401010
Обсудить 0
Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
Южная Корея построит защитные заборы через всю страну от зараженных кабанов
РИА
Новости
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Горбачев считает, что шанс на отказ КНДР от ядерной программы есть
Российский сапер
Российские военные начали разминирование территории в Лаосе
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
США призвали Южную Корею не отказываться от обмена разведданными с Японией
Лента
новостей
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
В КНДР прокомментировали отношения между Пхеньяном и Вашингтоном
Бронеавтомобили военной полиции России в Сирии
Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы
Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на VII Всемирных военных играх
Российская команда заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
Вид на Хабаровск с борта самолета
Хабаровский аэропорт принял новый тип самолетов — Embraer 190
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019
США призывают отказаться от насилия в охваченном протестами Ираке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния