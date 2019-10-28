В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

ХАБАРОВСК, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.

Как сообщает прокуратура, в одном из аккаунтов социальной сети Instagram опубликовано видеосообщение о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району, следствием применения которых явилось самоубийство автора видеоролика. Прокуратура организовала надзор за проведением процессуальной проверки и юридической оценкой этих фактов со стороны следствия.

"Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК России по Хабаровскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК России ("Доведение до самоубийства"). Решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным. Расследование уголовного дела поставлено <…> на контроль", — говорится в сообщении.

УМВД России по Хабаровскому краю сообщает о проведении проверки после происшествия. В Николаевск-на-Амуре выехали сотрудники краевого управления МВД.