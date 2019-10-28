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РИА Новости

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

05:19 28.10.2019 (обновлено: 10:08 28.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
Как сообщает прокуратура, в одном из аккаунтов социальной сети Instagram опубликовано видеосообщение о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району, следствием применения которых явилось самоубийство автора видеоролика. Прокуратура организовала надзор за проведением процессуальной проверки и юридической оценкой этих фактов со стороны следствия.
"Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК России по Хабаровскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК России ("Доведение до самоубийства"). Решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным. Расследование уголовного дела поставлено <…> на контроль", — говорится в сообщении.
УМВД России по Хабаровскому краю сообщает о проведении проверки после происшествия. В Николаевск-на-Амуре выехали сотрудники краевого управления МВД.
Сотрудники Росгвардии
21 сентября, 14:39РИА Новости
СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново
"После завершения проверки и всестороннего изучения происшествия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
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РоссияНиколаевск-на-АмуреБезопасностьПроисшествия
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наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. Удивляет наказание! А вернее фраза:" или без такового! " Получается, что могут наказать, а могут без такового! Правильно говорят: "закон, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло!"
28 октября, 05:47
tolik.knyazev.1954
801001
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