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РИА Новости

Российские военные начали разминирование территории в Лаосе

05:04 28.10.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский сапер
Российский сапер
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российский сапер. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские саперы приступили к второму этапу гуманитарного очитки территории в Лаосе от взрывоопасных предметов и боеприпасов, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Во время первого этапа разминирования, проходившего с октября 2018 года, российские военные очистили 104 гектара территории Лаоса, обнаружив более 340 взрывоопасных предметов, по большей части американских кассетных авиационных бомб времён войны во Вьетнаме.
"Российские военные инженеры международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили 6 взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что в ходе второго этапа разминирования, который продлится до марта 2020 года, отряду из 34-х российских сапёров предстоит очистить 120 гектаров местности близ Пхонсавана.
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