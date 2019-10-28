Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы

ХМЕЙМИМ, 28 окт — РИА Новости. Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.
Он уточнил, что россияне действуют на сирийской территории за пределами зоны турецкой операции "Источник мира". Содействие выводу курдов будет осуществляться до 18:00 вторника.
"После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции <...>, кроме города Камышлы", — добавил Романенко.
Все курдские подразделения также должны покинуть Манбидж и Таль-Рифат.
"Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы", — резюмировал генерал-майор.
Подчеркивается, что российская сторона действует в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, который Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали 22 октября в Сочи. Поводом для переговоров стала эскалация в Сирии после начала турецкой операции против курдов "Источник мира".
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии