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РИА Новости

США призывают отказаться от насилия в охваченном протестами Ираке

05:01 28.10.2019 (обновлено: 15:15 28.10.2019)
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© REUTERS / Khalid al-MousilyДемонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019
Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019
© REUTERS / Khalid al-Mousily
Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США призывают отказаться от насилия в охваченном протестами Ираке и обеспокоены закрытием ряда СМИ, говорится в письменном заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"США внимательно следят за ситуацией в Ираке и призывают все стороны отказаться от постоянного насилия. Мы соболезнуем семьям убитых при проведении демонстраций на этих выходных", - заявила Ортагус.
"США глубоко обеспокоены насильственным закрытием средств массовой информации и давлением, целью которого является цензура освещения протестов", - заявила Ортагус, добавив, что США ценят свободу прессы и собраний в Ираке.
Представитель госдепа заявила также, что "США продолжают поддерживать иракское правительство и иракский народ".
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Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди распорядился разместить контртеррористические силы в ряде районов Багдада для защиты государственных учреждений на фоне массовых акций протеста.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в сфере безопасности Ирака, что Абд аль-Махди поручил командующему иракской элитной контртеррористической службы "принять все необходимые меры", чтобы положить конец протестам в Багдаде.
Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более двух с половиной тысяч.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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