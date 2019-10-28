Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019

Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США призывают отказаться от насилия в охваченном протестами Ираке и обеспокоены закрытием ряда СМИ, говорится в письменном заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"США внимательно следят за ситуацией в Ираке и призывают все стороны отказаться от постоянного насилия. Мы соболезнуем семьям убитых при проведении демонстраций на этих выходных", - заявила Ортагус.

"США глубоко обеспокоены насильственным закрытием средств массовой информации и давлением, целью которого является цензура освещения протестов", - заявила Ортагус, добавив, что США ценят свободу прессы и собраний в Ираке.

Представитель госдепа заявила также, что "США продолжают поддерживать иракское правительство и иракский народ".

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди распорядился разместить контртеррористические силы в ряде районов Багдада для защиты государственных учреждений на фоне массовых акций протеста.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в сфере безопасности Ирака, что Абд аль-Махди поручил командующему иракской элитной контртеррористической службы "принять все необходимые меры", чтобы положить конец протестам в Багдаде.

Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более двух с половиной тысяч.