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РИА Новости

Действующий президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

04:44 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентины Маурисио Макри
Президент Аргентины Маурисио Макри
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Аргентины Маурисио Макри. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил с победой на выборах своего соперника - оппозиционера Альберто Фернандеса.
"Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса", - сказал Макри, обращаясь к гражданам. Он добавил, что пригласил его на встречу в понедельник.
По итогам обработки 91,21% голосов, Фернандес набирает 47,83% голосов, Макри – 40,66%.
Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.
Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
Вчера, 00:27РИА Новости
Процедура выборов президента Аргентины
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Маурисио МакриАргентинаБуэнос-Айрес (город)В миреПолитика
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