Действующий президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил с победой на выборах своего соперника - оппозиционера Альберто Фернандеса.
"Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса", - сказал Макри, обращаясь к гражданам. Он добавил, что пригласил его на встречу в понедельник.
По итогам обработки 91,21% голосов, Фернандес набирает 47,83% голосов, Макри – 40,66%.
Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.