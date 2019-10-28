Действующий президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

"Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса", - сказал Макри, обращаясь к гражданам. Он добавил, что пригласил его на встречу в понедельник.

Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.