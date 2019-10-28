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РИА Новости

На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес

04:30 28.10.2019
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© РИА Новости / Антон Великжанин / Перейти в фотобанкИзбиратель во время президентских выборов в Аргентине
Избиратель во время президентских выборов в Аргентине
© РИА Новости / Антон Великжанин
Перейти в фотобанк
Избиратель во время президентских выборов в Аргентине. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Оппозиционер Фернандес по итогам обработки более 90% голосов увеличивает отрыв и выигрывает выборы президента Аргентины, набирая 47,8%, достаточных для победы в первом туре, сообщает избирательная комиссия.
Действующий президент страны Маурисио Макри набирает 40,69%.
Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.
На высший пост претендуют шесть человек, но основное соперничество, как ожидается, развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом, который идет на выборы в связке с бывшим президентом Кристиной Киршнер.
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Вчера, 00:27РИА Новости
Процедура выборов президента Аргентины
Помимо них, в выборах участвуют экс-министр экономики Роберто Лаванья, часто критикующий действующую власть, Николас Дель Каньо, 39-летний политик, выдвигавший свою кандидатуру на прошлых выборах. Также за пост поборются известный в стране экономист Хосе Луис Эсперт и бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион.
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Маурисио МакриАргентинаКристина Фернандес де КиршнерБуэнос-Айрес (город)В миреПолитика
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