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РИА Новости

США отказали России в передаче летчика Ярошенко, пишут СМИ

03:55 28.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой письмо начальника департамента международных переводов Паулы Вульф в Минюст России.
В документе говорится, что отказ обусловлен "серьезностью обвинений и тяжестью преступления".
Выяснилось, что это решение приняли еще седьмого октября, однако семья заключенного узнала о нем лишь 26 октября. По словам самого Ярошенко, это решение удивило его.

"Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду", – приводит издание слова летчика.

Он уверен, что Москва продолжит прилагать усилия, чтобы вернуть его домой. Уточняется, что теперь Ярошенко сможет задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц только через два года.
Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в "подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию". В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
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26 октября, 11:40РИА Новости
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