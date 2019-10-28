Ирак обеспокоен возможностью этнических чисток при операции Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что он обеспокоен возможностью этнических чисток при операции Турции в Сирии.

"Я обеспокоен относительно этнических чисток. Это было в трагической истории курдского народа, это опасно и трагично. Гуманитарный ущерб огромен ", - заявил Салех в интервью порталу Axios, которое показал телеканал HBO.

Салех давал свое интервью после решения президента Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии на фоне турецкой операции против союзных США курдов. Политические оппоненты обвинили Трампа в том, что он предает союзников. Салех — курд по происхождению, в прошлом он возглавлял Иракский Курдистан.

Салех также заявил, что вывод американских войск может привести к тому, что террористическая группировка ИГ* вновь поднимет голову.

"Мы очень серьезно говорили об этом с американскими официальными лицами", - сказал Салех. "Военное поражение ИГ* — важная победа, но неполная и хрупкая. Она может легко развалиться, и я этим обеспокоен", - добавил он.

"Пять лет крови, денег, усилий, унижения людей — все это пошло на разгром ИГ*. Эта победа была нелегкой, и если кто-то принимает ее за данность, это ужасно, безрассудно, опасно и трагично", - сказал Салех.