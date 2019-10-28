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РИА Новости
Война в Сирии

Ирак обеспокоен возможностью этнических чисток при операции Турции в Сирии

03:38 28.10.2019
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
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Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что он обеспокоен возможностью этнических чисток при операции Турции в Сирии.
"Я обеспокоен относительно этнических чисток. Это было в трагической истории курдского народа, это опасно и трагично. Гуманитарный ущерб огромен ", - заявил Салех в интервью порталу Axios, которое показал телеканал HBO.
Салех давал свое интервью после решения президента Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии на фоне турецкой операции против союзных США курдов. Политические оппоненты обвинили Трампа в том, что он предает союзников. Салех — курд по происхождению, в прошлом он возглавлял Иракский Курдистан.
Салех также заявил, что вывод американских войск может привести к тому, что террористическая группировка ИГ* вновь поднимет голову.
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"Мы очень серьезно говорили об этом с американскими официальными лицами", - сказал Салех. "Военное поражение ИГ* — важная победа, но неполная и хрупкая. Она может легко развалиться, и я этим обеспокоен", - добавил он.
"Пять лет крови, денег, усилий, унижения людей — все это пошло на разгром ИГ*. Эта победа была нелегкой, и если кто-то принимает ее за данность, это ужасно, безрассудно, опасно и трагично", - сказал Салех.
Интервью записывалось до того, как президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади. Трамп поблагодарил Ирак за содействие.

* запрещенная в России террористическая организация.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииБархам СалехИсламское государствоДональд ТрампСирияВ мире
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