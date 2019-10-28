Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T03:59Z
https://ria.ru/20191028/1560281673.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152984/79/1529847920_0:158:1961:1261_1036x0_80_0_0_2e513b2601944cc60fe6bf489e89fd05.jpg
РИА Новости

Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника

03:33 28.10.2019 (обновлено: 03:59 28.10.2019)
209
© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
"Способность Соединенных Штатов удерживать свои позиции оказалась под очень серьезным вопросом. Союзники США обеспокоены тем, насколько на США можно положиться", - заявил Салех в интервью порталу Axios, которое показал телеканал HBO.
Салех давал свое интервью после решения президента Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии на фоне турецкой операции против союзных США курдов. Политические оппоненты обвинили Трампа в том, что он предает союзников. Салех — курд по происхождению, в прошлом он возглавлял Иракский Курдистан.
По словам Салеха, Ираку необходимо "перенастроить" или даже "переосмыслить" отношения с США. На вопрос о том, не переведет ли эта "перенастройка" к ориентации Ирака на Россию или Иран, он сказал, что в регионе есть много игроков, и он не намерен ставить им ультиматумы. "Но нам надо подумать о наших собственных приоритетах", - заявил президент Ирака.
Министр обороны США Марк Эспер
22 октября, 15:31Война в Сирии
Выведенные из Сирии войска США не останутся в Ираке, заявил глава Пентагона
Интервью записывалось до того, как президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади. Трамп поблагодарил Ирак за содействие.
560100
Обсудить 0
Бархам СалехДональд ТрампИракСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Картина итальянского мастера Чимабуэ в Париже
Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
РИА
Новости
Роберт О'Брайен
Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Анатолий Антонов
Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Президент США Дональд Трамп
Трамп не уведомлял конгресс об операции против аль-Багдади
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
В США сообщили о возвращении секретного шаттла с космического эксперимента
Флаг Израиля
Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Действующий президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
04:30На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес
04:17В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
03:55США отказали России в передаче летчика Ярошенко, пишут СМИ
03:40Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ
03:38Ирак обеспокоен возможностью этнических чисток при операции Турции в Сирии
03:33Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника
03:18Российские космонавты могут выйти в космос в американских скафандрах
03:16Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД
03:13Глава МГЕР Давыдов может оставить должность и перейти в Росмолодежь
03:12В Крыму задумались о производстве оливкового масла
03:10СМИ сообщают, что аль-Багдади удалось найти благодаря его помощнику
03:06Названы самые популярные туристические направления для россиян этим летом
03:02В МИД ответили на угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
03:01В МЧС рассказали, как выжить при пожаре в торговом центре
03:00Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""
02:51Бывший советский диссидент Буковский умер в Кембридже от остановки сердца
02:50Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
02:15Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов прекратить потреблять
01:20В Брюсселе пройдет конференция по проблемам венесуэльских беженцев
Лента новостейМолния