Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.

"Способность Соединенных Штатов удерживать свои позиции оказалась под очень серьезным вопросом. Союзники США обеспокоены тем, насколько на США можно положиться", - заявил Салех в интервью порталу Axios, которое показал телеканал HBO.

Салех давал свое интервью после решения президента Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии на фоне турецкой операции против союзных США курдов. Политические оппоненты обвинили Трампа в том, что он предает союзников. Салех — курд по происхождению, в прошлом он возглавлял Иракский Курдистан.

По словам Салеха, Ираку необходимо "перенастроить" или даже "переосмыслить" отношения с США. На вопрос о том, не переведет ли эта "перенастройка" к ориентации Ирака на Россию или Иран, он сказал, что в регионе есть много игроков, и он не намерен ставить им ультиматумы. "Но нам надо подумать о наших собственных приоритетах", - заявил президент Ирака.