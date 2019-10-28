Российские космонавты могут выйти в космос в американских скафандрах

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские космонавты Николай Тихонов и Анатолий Иванишин в 2020 году могут стать первыми за 13 лет россиянами, которым может представиться возможность поработать в открытом космосе в американских скафандрах EMU, рассказали РИА Новости в Центре подготовки космонавтов.

"Тихонов и его дублер Иванишин прошли в США подготовку к выходу в открытый космос по американской программе полетов, они сертифицированы для работы в американском скафандре", - рассказали в пресс-службе Центра.

Там пояснили, что подготовка прошла на случай, если произойдет задержка с полетами американских частных космических кораблей, а соответственно, доставкой астронавтов на МКС. В этом случае российский космонавт сможет заменить американского коллегу при работах в открытом космосе.