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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Российские космонавты могут выйти в космос в американских скафандрах

03:18 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей БогдановскийСкафандры НАСА
Скафандры НАСА
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Скафандры НАСА. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские космонавты Николай Тихонов и Анатолий Иванишин в 2020 году могут стать первыми за 13 лет россиянами, которым может представиться возможность поработать в открытом космосе в американских скафандрах EMU, рассказали РИА Новости в Центре подготовки космонавтов.
"Тихонов и его дублер Иванишин прошли в США подготовку к выходу в открытый космос по американской программе полетов, они сертифицированы для работы в американском скафандре", - рассказали в пресс-службе Центра.
Там пояснили, что подготовка прошла на случай, если произойдет задержка с полетами американских частных космических кораблей, а соответственно, доставкой астронавтов на МКС. В этом случае российский космонавт сможет заменить американского коллегу при работах в открытом космосе.
Последний раз российский космонавт работал в скафандрах EMU в 2007 году. Это был Юрий Маленченко. Всего российские космонавты пять раз выходили в космос в американских скафандрах.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаЮрий МаленченкоАнатолий ИванишинРоссияСША
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