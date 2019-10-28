Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал не заблуждаться по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении заключить новый, "хороший" ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: это обещание никого не должно вводить в заблуждение.

РИА Новости ознакомились с новой книгой Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре должна появиться в продаже. В ней бывший советский лидер называет решение США о выходе из ДРСМД и прекращение действия этого договора "сильнейшим ударом по нашей общей безопасности".

"Президент США заявил, что США надеются заключить новый, "хороший" договор. Какой договор – о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США (Майка) Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение". Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет", - пишет Горбачев.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией. Позднее он отметил, что хотел бы заключить новый договор с большим количеством участников.

Политик отмечает, что заверения Штатов в связи с выходом из ДРСМД "явно не убедили европейцев". Все понимают, что новый раунд ракетной гонки может оказаться еще опаснее, чем "ракетный кризис" начала 80-х годов, когда на континенте развертывались сотни ракет – советских СС-20, американских "Першингов" и крылатых ракет, вспоминает он.

Бывший советский лидер убежден, что "за решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США к абсолютному военному превосходству, нетерпеливое желание освободиться от любых ограничений в сфере вооружений".

Он предполагает, что Соединенные Штаты "хотели бы оттеснить от решения проблем безопасности Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безопасности и, по сути дела, поставить на их место НАТО". Этот военный альянс, по его мнению, не только расширяется сам, но и все больше стремится расширить свою "сферу ответственности", включив в нее "чуть ли не весь мир".

Горбачев упомянул и о декларируемом американским лидером намерении наращивать вооружения. "Наращивать – зачем, ради чего? Надо полагать, для того чтобы диктовать миру свою волю, – а для чего же еще?", - задается вопросом автор книги.

Однако это стремление США он называет "иллюзорной целью" и "несбыточной надеждой", отмечая, что гегемония одной страны в современном мире невозможна.

"Результатом нынешнего деструктивного поворота может стать лишь дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики", - предостерегает Горбачев, отмечая, что от этого пострадает безопасность всех стран, в том числе Соединенных Штатов.

"Договор РСМД по праву можно назвать историческим. Его разрушение – на совести США. Так же, как и отказ ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний и выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)", - заявляет политик.

По его словам, из трех главных опор глобальной стратегической стабильности – договоров по ПРО, РСМД и СНВ – сейчас остается одна. Но и судьба нового соглашения по СНВ становится неясной, уточняет Горбачев, - судя по заявлениям представителей американской администрации, он тоже может "уйти в историю".

Он подчеркивает, что в связи с выходом США из ДРСМД нужна "продуманная, скоординированная позиция стран, стремящихся не допустить новой гонки вооружений". Россия реагировала на этот шаг сдержанно и взвешенно, отмечает политик.