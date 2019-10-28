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РИА Новости

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

03:16 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал не заблуждаться по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении заключить новый, "хороший" ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: это обещание никого не должно вводить в заблуждение.
РИА Новости ознакомились с новой книгой Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре должна появиться в продаже. В ней бывший советский лидер называет решение США о выходе из ДРСМД и прекращение действия этого договора "сильнейшим ударом по нашей общей безопасности".
"Президент США заявил, что США надеются заключить новый, "хороший" договор. Какой договор – о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США (Майка) Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение". Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет", - пишет Горбачев.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией. Позднее он отметил, что хотел бы заключить новый договор с большим количеством участников.
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Политик отмечает, что заверения Штатов в связи с выходом из ДРСМД "явно не убедили европейцев". Все понимают, что новый раунд ракетной гонки может оказаться еще опаснее, чем "ракетный кризис" начала 80-х годов, когда на континенте развертывались сотни ракет – советских СС-20, американских "Першингов" и крылатых ракет, вспоминает он.
Бывший советский лидер убежден, что "за решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США к абсолютному военному превосходству, нетерпеливое желание освободиться от любых ограничений в сфере вооружений".
Он предполагает, что Соединенные Штаты "хотели бы оттеснить от решения проблем безопасности Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безопасности и, по сути дела, поставить на их место НАТО". Этот военный альянс, по его мнению, не только расширяется сам, но и все больше стремится расширить свою "сферу ответственности", включив в нее "чуть ли не весь мир".
Горбачев упомянул и о декларируемом американским лидером намерении наращивать вооружения. "Наращивать – зачем, ради чего? Надо полагать, для того чтобы диктовать миру свою волю, – а для чего же еще?", - задается вопросом автор книги.
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Однако это стремление США он называет "иллюзорной целью" и "несбыточной надеждой", отмечая, что гегемония одной страны в современном мире невозможна.
"Результатом нынешнего деструктивного поворота может стать лишь дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики", - предостерегает Горбачев, отмечая, что от этого пострадает безопасность всех стран, в том числе Соединенных Штатов.
"Договор РСМД по праву можно назвать историческим. Его разрушение – на совести США. Так же, как и отказ ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний и выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)", - заявляет политик.
По его словам, из трех главных опор глобальной стратегической стабильности – договоров по ПРО, РСМД и СНВ – сейчас остается одна. Но и судьба нового соглашения по СНВ становится неясной, уточняет Горбачев, - судя по заявлениям представителей американской администрации, он тоже может "уйти в историю".
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Он подчеркивает, что в связи с выходом США из ДРСМД нужна "продуманная, скоординированная позиция стран, стремящихся не допустить новой гонки вооружений". Россия реагировала на этот шаг сдержанно и взвешенно, отмечает политик.
"Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет первой размещать такие ракеты в Европе. Судя по первоначальной реакции, большинство европейских стран также не намерено предоставлять свою территорию для размещения американских ракет. Есть шанс избежать нового "ракетного кризиса" на европейском континенте. Есть надежда на то, что американские лидеры извлекут из этого урок. Но впереди большая борьба", - заключает Горбачев.
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Выход США из договора о РСМДДональд ТрампНАТОМихаил ГорбачевВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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