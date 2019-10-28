В МЧС рассказали, как выжить при пожаре в торговом центре

Сотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. Архивное фото

Сотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожары в общественных местах, прежде всего в торговых центрах, самые опасные по своим последствиям, наиболее сложные из них - третьей степени, когда огонь распространяется по зданию с огромной скоростью, предупреждает МЧС РФ в рамках проходящего месячника по ГО.

Ведомство напоминает, что большинство таких пожаров возникает из-за халатности работников, пренебрежения элементарными правилами безопасности, в случае преднамеренного поджога, взрыва газа, а также в результате террористического акта. Кроме того, вызвать сложный пожар может непотушенная сигарета, которая принесет непоправимый вред зданию и способна привести к гибели людей.

Пожары первой и второй степени особой сложности не представляют и большой угрозы для людей не несут. Такие возгорания быстро локализуются, а в ряде случаев их можно потушить даже подручными средствами.

Наиболее опасными для людей и спасателей являются пожары третьей степени сложности. Как правило, очаги возгорания появляются сразу в нескольких местах и распространяются по зданию с огромной скоростью. Часто ситуацию усугубляют сильный ветер, неисправная пожарная сигнализация, из-за которой вовремя не отключается электричество, а также деревянные перекрытия и несущие конструкции здания, не соответствующие нормам безопасности.

Спасатели советуют запоминать пути выхода из любого крупного торгового центра, магазина или офиса. Желательно также ознакомиться с планом эвакуации. Важно помнить, что по правилам пожарной безопасности в больших зданиях должно быть два и более выходов с разных сторон.

В экстремальной ситуации, когда помещение начало быстро заполняться дымом, следует двигаться к выходу, держась за стены и поручни. При этом желательно дышать через влажный носовой платок или рукав одежды. В многоэтажном здании нельзя пользоваться лифтом, так как электричество при тушении пожара выключат, и он остановится.