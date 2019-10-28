Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""

"Данное решение принято в связи с нарушением ... порядка инвестирования средств страховых резервов ... нарушением более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств ... нарушением правил формирования страховых резервов ... также в связи с неоднократным нарушением Страховщиком требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности и принятием в течение одного года по указанным основаниям Банком России ... и установлением фактов существенной недостоверности отчетности", - говорится в сообщении.