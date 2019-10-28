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РИА Новости

Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""

03:00 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у акционерного общества "Страховая компания "Стерх", следует из сообщения регулятора, опубликованного в понедельник.
"Данное решение принято в связи с нарушением ... порядка инвестирования средств страховых резервов ... нарушением более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств ... нарушением правил формирования страховых резервов ... также в связи с неоднократным нарушением Страховщиком требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности и принятием в течение одного года по указанным основаниям Банком России ... и установлением фактов существенной недостоверности отчетности", - говорится в сообщении.
АО СК "Стерх" - универсальная страховая компания. Региональная сеть включает 35 филиалов в Якутии, а также по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске.
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