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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Брюсселе пройдет конференция по проблемам венесуэльских беженцев

01:20 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. ЕС совместно с верховным комиссаром ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции проведут в понедельник в Брюсселе конференцию по миграционному кризису в Венесуэле, призванную привлечь внимание международного сообщества к нуждам венесуэльцев, покинувших свою страну, а также к проблемам государств региона, разместивших их у себя.
По оценкам международных организаций и ЕС, порядка 4,5 миллиона венесуэльцев покинули страну из-за социально-экономической нестабильности. В ЕС считают это крупнейшим миграционным кризисом в новейшей истории Латинской Америки, вторым по величине в мире после Сирии.
"Международная конференция организована с целью мобилизовать поддержку для решения кризиса беженцев и мигрантов и показать солидарность международного сообщества с принимающими странами", - заявили организаторы.
В конференции примут участие еврокомиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес, спецпредставитель УВКБ ООН-МОМ по венесуэльским беженцам и мигрантам Эдуардо Стайн, дипломаты из Перу, Колумбии, Эквадора, Аргентины, Бразилии, а также представители Всемирного банка, Межамериканского банка развития.
Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
00:54РИА Новости
В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
Кроме того, запланированы выступления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, гендиректора МОМ Антонио Виторино.
Участники планируют обсудить вопросы финансовых последствий миграции в регионе, региональной координации ответных мер, проблемы интеграции беженцев, оказания помощи правительствам в решении проблем, связанных с предоставлением услуг и интеграцией беженцев, вопросы привлечения частного сектора.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявляла, что санкции США в отношении Венесуэлы ухудшают гуманитарную ситуацию в стране и приводят к увеличению оттока населения. В Москве заявляли, что оказание гуманитарной помощи Венесуэле должно осуществляться по каналам ООН и без политизации этого процесса.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
25 октября, 11:00РИА Новости
Венесуэла будет сопротивляться санкциям, заявил Мадуро
Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеФилиппо ГрандиМишель БачелетАргентинаЕвросоюзВенесуэлаСирияООНВ мире
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