В Брюсселе пройдет конференция по проблемам венесуэльских беженцев

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. ЕС совместно с верховным комиссаром ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции проведут в понедельник в Брюсселе конференцию по миграционному кризису в Венесуэле, призванную привлечь внимание международного сообщества к нуждам венесуэльцев, покинувших свою страну, а также к проблемам государств региона, разместивших их у себя.

По оценкам международных организаций и ЕС, порядка 4,5 миллиона венесуэльцев покинули страну из-за социально-экономической нестабильности. В ЕС считают это крупнейшим миграционным кризисом в новейшей истории Латинской Америки, вторым по величине в мире после Сирии.

"Международная конференция организована с целью мобилизовать поддержку для решения кризиса беженцев и мигрантов и показать солидарность международного сообщества с принимающими странами", - заявили организаторы.

В конференции примут участие еврокомиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес, спецпредставитель УВКБ ООН-МОМ по венесуэльским беженцам и мигрантам Эдуардо Стайн, дипломаты из Перу, Колумбии, Эквадора, Аргентины, Бразилии, а также представители Всемирного банка, Межамериканского банка развития.

Кроме того, запланированы выступления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, гендиректора МОМ Антонио Виторино.

Участники планируют обсудить вопросы финансовых последствий миграции в регионе, региональной координации ответных мер, проблемы интеграции беженцев, оказания помощи правительствам в решении проблем, связанных с предоставлением услуг и интеграцией беженцев, вопросы привлечения частного сектора.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявляла, что санкции США в отношении Венесуэлы ухудшают гуманитарную ситуацию в стране и приводят к увеличению оттока населения. В Москве заявляли, что оказание гуманитарной помощи Венесуэле должно осуществляться по каналам ООН и без политизации этого процесса.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.