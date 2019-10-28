Суд вынесет решение по жалобе на приговор отцу полковника Захарченко

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник вынесет решение по жалобе на приговор отцу скандально известного полковника Дмитрия Захарченко Виктору, которого обвиняли в мошенничестве с фиктивным трудоустройством и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.00. Решения ожидает и второй фигурант этого дела Владимир Корьевкин, который также обжаловал приговор.

Сторона защиты в ходе предыдущих заседаний просила отменить приговор первой инстанции и оправдать осужденных, так как следствие не доказало причастность Захарченко и Корьевкина к преступлениям. Кроме того, адвокат последнего Вячеслав Леонтьев в дополнении к апелляционной жалобе отметил, что судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова при вынесении приговора в период с 18 по 29 апреля нарушила тайну совещательной комнаты - вынесла девять процессуальных решений по различным уголовным делам, что должно привести к отмене решения суда.

Мосгорсуд провел служебную проверку данного факта, установив, что решения на самом деле вынесла судья Мещанского суда столицы Елена Каракешишева.

Позже Леонтьев обратился с адвокатским запросом к коллеге Владимиру Рахматулину, который участвовал в одном из тех заседаний. Последний подтвердил, что постановление в его деле было вынесено судьей Горюновой 24 апреля.

Поступивший ответ Мещанского суда на запрос коллегии подтвердил эту информацию.

"Действительно, 24 апреля 2019 года было вынесено то самое постановление, копию которого представила сторона защиты… подписанное судьей Горюновой", - установила судебная коллегия апелляционной инстанции.

Прокурор в свою очередь просила оставить приговор в силе, но изменить его в части удовлетворения гражданских исков, которые, по мнению гособвинителя, можно разрешить в рамках уголовного дела. Постановления судьи Горюновой, о которых говорила защита, прокурор считает "вынесенными во внеурочное время", что не является нарушением тайны совещательной комнаты.

Мещанский суд Москвы в конце апреля приговорил Захарченко-старшего к четырем годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второму фигуранту дела – экс-главе банка Владимиру Корьевкину - суд назначил 4,5 года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

Данное дело было выделено из материалов в отношении Захарченко-младшего. Отцу полковника и Корьевкину вменялась растрата средств МИА-банка путем фиктивного трудоустройства в него Виктора Захарченко на должность советника председателя. При этом в обвинении говорилось, что ныне осужденных, а также председателя банка Сергея Гриба вовлекли в преступную группу "неустановленные лица". Последний арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первые деньги - до оформления зарплатной карты – ему выдали наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб мужчина возместил.

Пенсионер Захарченко и отец двоих детей Корьевкин некоторое время содержались в СИЗО, но позднее были переведены под домашний арест. После оглашения приговора их вновь взяли под стражу.