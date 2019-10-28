Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" готовится отправиться в Антарктиду в честь юбилея открытия континента русскими моряками, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" в декабре 2019 года отправится в поход к берегам Антарктиды, приуроченный к 200-летию открытия Ледового континента русскими моряками. Поход спланирован Главным командованием ВМФ России", - приводятся в сообщении слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.