Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T01:12Z
https://ria.ru/20191028/1560281028.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152098/16/1520981600_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_82eba7e53dd7a216948b82abe110e8c8.jpg
РИА Новости

Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду

01:12 28.10.2019
123
© Фото : Минобороны РФСудно "Адмирал Владимирский"
Судно Адмирал Владимирский
© Фото : Минобороны РФ
Судно "Адмирал Владимирский". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" готовится отправиться в Антарктиду в честь юбилея открытия континента русскими моряками, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" в декабре 2019 года отправится в поход к берегам Антарктиды, приуроченный к 200-летию открытия Ледового континента русскими моряками. Поход спланирован Главным командованием ВМФ России", - приводятся в сообщении слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Он подчеркнул, что в данный момент проводится комплексная подготовка судна к походу.
Айсберги Антарктиды
1 октября, 11:09РИА Новости
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
200021
Обсудить 0
Николай ЕвменовМинистерство обороны РоссииАдмирал Владимирский (судно)АнтарктидаРоссияБезопасность
Рекомендуем
Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
РИА
Новости
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
Анатолий Антонов
Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
Роберт О'Брайен
Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов
"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Суд вынесет решение по жалобе на приговор отцу полковника Захарченко
Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов
ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
Картина итальянского мастера Чимабуэ в Париже
Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
Московский нефтеперерабатывающий завод
Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
Сотрудники в офисе
Стали известны регионы с самой высокой безработицей
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Действующий президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
04:30На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес
04:17В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
03:55США отказали России в передаче летчика Ярошенко, пишут СМИ
03:40Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ
03:38Ирак обеспокоен возможностью этнических чисток при операции Турции в Сирии
03:33Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника
03:18Российские космонавты могут выйти в космос в американских скафандрах
03:16Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД
03:13Глава МГЕР Давыдов может оставить должность и перейти в Росмолодежь
03:12В Крыму задумались о производстве оливкового масла
03:10СМИ сообщают, что аль-Багдади удалось найти благодаря его помощнику
03:06Названы самые популярные туристические направления для россиян этим летом
03:02В МИД ответили на угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
03:01В МЧС рассказали, как выжить при пожаре в торговом центре
03:00Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""
02:51Бывший советский диссидент Буковский умер в Кембридже от остановки сердца
02:50Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
02:15Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к прекращению потребления
01:20В Брюсселе пройдет конференция по проблемам венесуэльских беженцев
Лента новостейМолния