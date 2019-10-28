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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля

01:10 28.10.2019 (обновлено: 01:11 28.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанкПроверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить сроки устранения тонировки стёкол авто, чтобы исключить злоупотребления на местах, когда отказ немедленно решить проблему расценивается как неповиновение сотруднику полиции, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.
Согласно действующему законодательству, за езду в авто с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям, полагается штраф - 500 рублей. Светопропускание лобового и передних стекол должно составлять не менее 70%.
Сейчас, согласно закону, сотрудник полиции вправе требовать от автовладельца устранить нарушение. Неповиновение такому требованию наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
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Как указывают депутаты, в настоящее время действующим законодательством не установлены сроки выполнения таких требований. Наличие данного правового пробела приводит в отдельных случаях к злоупотреблениям со стороны сотрудников полиции, требующих устранить избыточное затемнение стекол на месте задержания, что не всегда возможно без причинения ущерба автомобилю.
"В целях устранения данного правового пробела законопроектом предлагается внести изменение в статью 28.2 КоАП РФ, согласно которому требование о прекращении противоправных действий, которое может быть выписано физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 31 статьи 12.5 КоАП РФ, подлежит осуществлению до срока вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении", - говорится в пояснительной записке.
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Игорь ЛебедевАндрей СвинцовЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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