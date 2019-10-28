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РИА Новости

В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК

00:54 28.10.2019
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© Фото : RUPTLYПереговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа
© Фото : RUPTLY
Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости, Мария Князева. Новый раунд трехсторонних консультаций на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по транзиту российского газа в страны Евросоюза по территории Украины после 2019 года пройдет в понедельник в Брюсселе, но стоит ли наверняка ждать достижения договоренности, пока не ясно.
Действующие контракты России и Украины на транзит газа истекает в конце нынешнего года. С середины прошлого года стороны, при посредничестве ЕК, пытаются договориться о транзите на будущее. Однако пока конкретных соглашений достигнуто не было, но Еврокомиссия ранее сообщала, что на сентябрьской встрече стороны сблизили свои позиции.
По информации ЕК, на предстоящей "трехсторонке" будут обсуждаться вопросы длительности нового контракта, объемов поставок и тарифов на прокачку газа, а также то, как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем соглашении.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед "трехсторонкой" по транзиту газа проведет, по сложившейся традиции, двусторонние дискуссии с министрами энергетики РФ и Украины, также в консультациях примут участие главы "Газпрома" и "Нафтогаза", сообщала ЕК.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
22 октября, 15:58Радио Sputnik
Новак рассказал об украинском транзите, газе для Болгарии и нефти США
Еврокомиссия, судя по всему, не ожидает долгих переговоров, ведь она уже анонсировала пресс-конференцию Шефчовича по их итогам на 18.00 (20.00 мск) понедельника.

Шанс есть

Предыдущие раунды министерских газовых "трехсторонок" проходили 19 сентября и 21 января нынешнего года, а также 17 июля 2018 года.
В конце сентября Шефчович говорил РИА Новости, что атмосфера между российской и украинской делегациями на последней трёхсторонней встрече была куда лучше, нежели до лета.
Первая "трехсторонка" на министерском уровне по вопросу продолжения транзита состоялась в июле 2018 года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
18 октября, 12:32РИА Новости
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
Вторая министерская встреча прошла в январе нынешнего года. Никаких конкретных договоренностей на ней достигнуто не было, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему транзита. По мнению Еврокомиссии, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Европейские правила

Как говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Украина предлагает с 1 января 2020 года работать в соответствии с европейским законодательством, обещая успеть имплементировать его в собственные, национальные нормы. Россия, по словам Новака, не отказывается от этой идеи, но хочет четко понимать, что украинские коллеги действительно смогут в срок реализовать все необходимые мероприятия.
Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина успеет внедрить правила ЕС, необходимые для заключения нового контракта на транзит газа с "Газпромом".
Среди таких правил - анбандлиг, то есть выделение независимого оператора газотранспортной системы Украины в отдельную компанию.
Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине
16 октября, 14:25РИА Новости
Новак и Шефчович обсудили транзит газа в страны Евросоюза
Стоит отметить, что новая организация, которая должна называться "Оператор ГТС Украины", уже подал в Национальную комиссию страны заявку на сертификацию, надеется получить лицензию на транспортировку газа до 1 января 2020 года, сообщал глава компании Сергей Макогон.
Как отмечали в компании, после получения лицензии до конца года также ожидается подтверждение сертификации и со стороны Секретариата Энергетического сообщества. Прохождение сертификации - финальный этап проекта по выделению оператора ГТС страны из "Нафтогаза Украины".
Кроме того, в октябре парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который должен позволить до конца года завершить процедуры создания независимого оператора ГТС.
Однако, как отмечала 24 октября зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, российская компания пока не понимает, успеет ли Украина внедрить в свое законодательство европейские нормы по газу в этом году.
Министр энергетики РФ Александр Новак
9 октября, 18:32РИА Новости
Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии

Длительность контракта

После сентябрьских консультаций, Шефчович заявил об актуальности январского предложения к России и Украине по возможному варианту транзитного договора после 2019 года, в том числе, по его сроку в более чем 10 лет.
Продление нынешнего контракта на транзит российского газа в Евросоюз через Украину с юридической точки зрения невозможно, поэтому нужно искать другое решение, заявил тогда Шефчович. Он объяснил это тем, что с 1 января должна будет существовать другая компания как оператор ГТС Украины, а также, что действующий контракт не соответствует правилам ЕС.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября заявил, что Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор в соответствии с европейскими правилами. Восемнадцатого октября глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что продление контракта на транзит будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
ЕК же рассматривает лишь вариант заключения долгосрочного договора на транзит, заявил в начале октября директор генерального директората по вопросам энергетики ЕК Клаус-Дитер Борхардт.
Рабочий на газовой станции на Украине
9 октября, 15:25РИА Новости
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
Тогда же и премьер Украины Алексей Гончарук заявлял, что Украина не пойдет на вариант продления на год транзитного контракта, Киев рассчитывает заключить долгосрочное соглашение.
Что же касается вопроса цен, то в начале октября глава Минэнерго РФ Александр Новак высказал ожидание, что цена транзита газа через Украину будет в рамках действующих в Европе тарифов. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом. Все это считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами, пояснял Новак.

Судебные споры

Еще одним вопросом консультаций может оказаться и решение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".
Ранее 18 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
25 октября, 04:45РИА Новости
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Глава "Газпрома" отметил, что решение Стокгольмского суда фактически внесло дисбаланс в оба контракта с Украиной - на транзит и поставку газа в страну. Он также упомянул решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома".
Новак затем говорил, что Россия считает урегулирование споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждала ответа Украины на предложение о мировой.
При этом ранее, в конце сентября, Новак подтвердил, что суть предлагаемой российской стороной мировой по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в суде Стокгольма заключается во взаимном отсутствии финансовых претензий.

Кризиса не будет

При этом, повторение газового кризиса 2009 года в Евросоюзе сейчас весьма маловероятно, ЕС работал последние годы над тем, чтобы такого больше не произошло, заявил ранее РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон.
Логотип компании Газпром
24 октября, 18:36РИА Новости
"Газпром" оценил возможность введения Украиной норм ЕС по газу в этом году
Ранее в сентябре ЕК также сообщала, что хранилища газа в Европе заполнены примерно на 95%, что также является важным фактором с точки зрения ситуации с бесперебойным газоснабжением ЕС.
Газовый кризис между РФ и Украиной в 2009 году возник из-за разногласий по цене на газ и отсутствия в связи с этим договора поставки голубого топлива, а также накопленной задолженности перед "Газпромом". С 1 января "Газпром" был вынужден прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце января стороны договорились по формуле цены, подписали договор, срок которого истекает в конце 2019 года, и поставки возобновились в полном объеме.
Однако Европа увидит скачок цен на газ, если Россия и Украина до конца 2019 года не смогут договориться о контракте на транзит. Такое мнение высказал в начале октября генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.
Здание Министерства иностранных дел РФ
22 октября, 12:38РИА Новости
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
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Юрий ВитренкоМарош ШефчовичАлексей МиллерГазпромЕврокомиссияЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
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