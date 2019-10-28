В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию

ДУШАНБЕ (Таджикистан), 28 окт - РИА Новости. Миротворческая операция будет отработана военными 6 стран организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе учений "Нерушимое братство-2019" в Таджикистане, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Завершающий этап учения стран ОДКБ "Нерушимое братство-2019" состоится в понедельник на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. В нем примут участие воинские контингенты 6 государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - говорится в сообщении округа.

Отмечается, что в рамках учений коллективные миротворческие силы ОДКБ проведут миротворческую операцию по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.