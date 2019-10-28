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РИА Новости

В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию

00:48 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. Архивное фото
ДУШАНБЕ (Таджикистан), 28 окт - РИА Новости. Миротворческая операция будет отработана военными 6 стран организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе учений "Нерушимое братство-2019" в Таджикистане, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Завершающий этап учения стран ОДКБ "Нерушимое братство-2019" состоится в понедельник на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. В нем примут участие воинские контингенты 6 государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - говорится в сообщении округа.
Отмечается, что в рамках учений коллективные миротворческие силы ОДКБ проведут миротворческую операцию по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.
В совместных учениях коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2019", проходящих с 21 по 29 октября, принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и России. Учениями руководит командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, они завершают совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство-2019".
Учения ОДКБ Нерушимое братство
21 октября, 08:37РИА Новости
В Таджикистане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
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Александр ЛапинОДКББелоруссияРоссияАрменияБезопасностьВ мире
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