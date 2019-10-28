Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Если бы Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры, считает посол России в США Анатолий Антонов.
"Если бы Мария не была бы россиянкой, думаю, что в отношении нее не были бы предприняты столь жесткие меры. Осуждать за то, что человек хочет наладить российско-американские отношения, отношения между людьми — что здесь плохого", — заявил посол России в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Я вынужден сказать это: каждый россиянин должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки", — добавил посол.
Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания ее депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту "Шереметьево" в субботу утром.