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РИА Новости
Война в Сирии

Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США

00:44 28.10.2019
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
Политик отметил, что страны могут сотрудничать в некоторых случаях. Операция по ликвидации главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказалась именно такой. Несмотря на это Россия продолжает представлять угрозу США, считает советник Трампа.

"Когда наши с Россией интересы совпадают, нет причин не работать с ними, прошлой ночью они совпали"", – рассказал О'Брайен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, во время субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".
Анатолий Антонов
00:31РИА Новости
Россия "обречена" на сотрудничество с США, заявил Антонов
В Минобороны России, в свою очередь, усомнились в реальности операции по уничтожению главаря ИГ*. По словам официального представителя оборонного ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, нет достоверной информации о том, что такая операция могла состояться, поскольку за последние дни икаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было. Кроме того, России не известно ни о каком якобы содействии пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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