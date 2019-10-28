Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США

Политик отметил, что страны могут сотрудничать в некоторых случаях. Операция по ликвидации главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказалась именно такой. Несмотря на это Россия продолжает представлять угрозу США, считает советник Трампа.

"Когда наши с Россией интересы совпадают, нет причин не работать с ними, прошлой ночью они совпали"", – рассказал О'Брайен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, во время субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".

В Минобороны России, в свою очередь, усомнились в реальности операции по уничтожению главаря ИГ*. По словам официального представителя оборонного ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, нет достоверной информации о том, что такая операция могла состояться, поскольку за последние дни икаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было. Кроме того, России не известно ни о каком якобы содействии пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.