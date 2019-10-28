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РИА Новости

Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40

00:40 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод
Московский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Московский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета РФ от действия демпферного механизма в завершении налогового маневра в нефтяной отрасли при цене нефти на уровне 40 долларов за баррель в 2019-2024 годах оцениваются в 2 триллиона рублей, а после 2024 года - на уровне 0,5 триллиона рублей ежегодно, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
В России в 2019 году началось завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.
"Если говорить с точки зрения защищенности доходов бюджета при низких ценах на нефть, она несопоставимо больше, чем до маневра. Если цена нефти будет 40 (долларов за баррелей – ред.), то бюджет получит почти 2 триллиона от маневра за счет демпфера (в период завершения маневра в 2019-2024 годах - ред.). Начиная с 2024 года, когда маневр завершится, то бюджет будет более защищен практически на 500 миллиардов рублей в год. Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть", - сказал Сазанов.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
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"То есть тут речь не о том, что мы реально ждем такие допдоходы, ведь цена нефти значительно выше 40 долларов за баррель, а лишь о том, что бюджет будет более защищен в ситуации с низкими ценами на нефть", - пояснили журналистам в Минфине.
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Цены на нефтьАлексей СазановРоссияЭкономика
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