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РИА Новости

Скандинавские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

00:14 28.10.2019 (обновлено: 01:54 28.10.2019)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные с 28 октября выполнят наблюдательный полет над территорией Латвии, а Швеция, Дания и Норвегия - над территорией России, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии", - пишет газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Уточняется, что наблюдательный полет над территорией Латвии пройдет в период с 28 октября по 1 ноября с аэродрома открытого неба Рига. Его максимальная дальность составит 800 километров
Добавляется, что самолёт РФ пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты из Латвии на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 октября, 00:46РИА Новости
Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
Кроме этого, с 28 октября по 1 ноября миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.
Уточняется, что СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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Сергей РыжковОБСЕКрасная звездаНорвегияРоссияБезопасностьВ мире
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