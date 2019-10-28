Скандинавские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные с 28 октября выполнят наблюдательный полет над территорией Латвии, а Швеция, Дания и Норвегия - над территорией России, сообщает газета Вооруженных сил РФ " Российские военные с 28 октября выполнят наблюдательный полет над территорией Латвии, а Швеция, Дания и Норвегия - над территорией России, сообщает газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии", - пишет газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Уточняется, что наблюдательный полет над территорией Латвии пройдет в период с 28 октября по 1 ноября с аэродрома открытого неба Рига. Его максимальная дальность составит 800 километров

Добавляется, что самолёт РФ пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты из Латвии на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Кроме этого, с 28 октября по 1 ноября миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

Уточняется, что СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование.