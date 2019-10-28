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РИА Новости
Культура

В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"

00:21 28.10.2019
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Компания BBC опубликовала в интернете первый трейлер новой экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера, сообщает Independent.
Сценарий шоу написали создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат.
Главную роль в мини-сериале, который будет состоять из трех частей, исполнит Клас Банг. Также в картине снимаются Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.
Действие картины начинается в 1897 в Трансильвании, в замке графа Дракулы. Оттуда вампир отправляется в викторианский Лондон в поисках свежей крови.
Премьера телесериала, который стал совместным проектом BBC и Netflix, запланирована на эту зиму.
Кадр со съемок сериала Дракула
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