В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Компания BBC опубликовала в интернете первый трейлер новой экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера, . Компания BBC опубликовала в интернете первый трейлер новой экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера, сообщает Independent.

Сценарий шоу написали создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат.

Главную роль в мини-сериале, который будет состоять из трех частей, исполнит Клас Банг. Также в картине снимаются Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.

Действие картины начинается в 1897 в Трансильвании, в замке графа Дракулы. Оттуда вампир отправляется в викторианский Лондон в поисках свежей крови.