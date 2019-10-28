Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике

Если посмотреть на реакцию иностранных СМИ на российские успехи в Африке, то очень заметно, что они склонны интерпретировать их в контексте того "унижения", которому США были подвергнуты в Сирии. "Путин вступает в борьбу за Африку после унижения США на Ближнем Востоке", пишет катарская Al Jazeera . "Путин только что сделал победный круг почета на Ближнем Востоке. Теперь он обращается к Африке" — под этим заголовком вышел материал CNN . "Владимир Путин кажется неудержимым после череды побед, которые Трамп вручил ему на блюдечке. <...> (Путин. — Прим. ред.) продемонстрировал глобальные амбиции, приняв (на саммите. — Прим. ред.) все 54 африканские страны для новых коммерческих сделок на миллиарды долларов", констатирует американское деловое издание Business Insider

К сожалению, каждый внешнеполитический успех, такой как, например, саммит "Россия — Африка", почти всегда становится для определенной части медиасообщества и политических микроинфлюенсеров в социальных сетях поводом для жесткой критики в адрес руководства страны.

Особенно забавно смотрится жесткий контраст между западной аналитикой из ведущих СМИ и плохо скрываемой антироссийской истерикой некоторых микроинфлюенсеров в российских соцсетях и мессенджерах. В то время как западные аналитики подсчитывали российские успехи и выгоды, российским пользователям приходилось читать несмешные шутки о "прощенных 20 миллиардах долларов".

Попытка представить списание долгов африканских стран перед СССР как некий признак слабости или глупости понятна, но может сработать только на самой неинформированной аудитории. Если "списание долгов" — слабость и глупость, то тогда в слабые и глупые организации придется записать МВФ, Всемирный Банк и даже Китай, ибо они все списывают "безнадежные долги" африканским странам в обмен на расширение своих возможностей на этом важном континенте.

Возьмем в качестве примера Китай, который, несмотря на репутацию жесткого и прагматичного кредитора, старается работать в Африке в режиме умного банкира, а не глупого коллектора. Американская аналитическая компания (более известная как "частная спецслужба") Stratfor описывает реальные, а не мифические методы Пекина при работе в Африке: "Правительство Китая продолжает утверждать, что у проекта "Один пояс, один путь" нет политических мотивов и Китай не толкает ни одну развивающуюся страну в "долговую ловушку". Фактически Китай продемонстрировал готовность списать задолженность перед ним, пересмотреть некоторые долги и согласился на отсрочку платежа для других. Китай списал долги на общую сумму около 50 миллиардов долларов."

За редким исключением, ни МВФ, ни другие западные кредиторы, ни Китай не пытаются "снять последнюю шкуру" с африканских стран, тем более что зачастую это просто физически невозможно, а попытка "силового взыскания" в стиле XIX века вообще будет стоить дороже полученных денег. Списание долгов, в случае если оно правильно оформляется, — это великолепный инструмент получения возможностей, которых в противном случае просто бы не было.

Результаты саммита "Россия — Африка" говорят сами за себя. По оценке советника президента России Антона Кобякова, общая сумма контрактов, подписанных с африканскими странами и компаниями, составила 800 миллиардов рублей.

Показательно, что внутрироссийская критика дипломатической и экономической экспансии в Африку концентрируется на критике мифического российского альтруизма, а западная критика как раз концентрируется на его отсутствии. То есть инфлюенсеры в соцсетях принципиально отказываются видеть, что Россия на Черном континенте зарабатывает деньги, а западные аналитики видят как раз зарабатывание денег. И очень этим недовольны из-за того, что деньги уплывают из-под носа США и европейских неоколониальных держав.

Например, американский телеканал CNN сообщает: "Аналитики считают, что возобновление интереса России к континенту едва ли альтруистично. Гостей, прибывающих в Сочи, радовали экспонаты военной техники российского производства: военные вертолеты, истребители и бронемашины. Идея ясна: Кремль представляет себя перед африканскими правительствами как надежный поставщик военной экспертизы и современного вооружения — без множества дополнительных условий."

Те "дополнительные условия", об отсутствии которых пишут западные аналитики, — это требования, которые всегда прикреплены к западным кредитам или сделкам. Это и программы МВФ, и программы приватизации, и политический контроль. Это и традиционные требования по сокращению социальных расходов и продвижению прав всяческих меньшинств. В этом контексте понятно, почему российские предложения по продаже оружия или экономическому сотрудничеству критикуются как циничные: Москва принципиально не лезет в политику, социалку и идеологическую начинку внутриполитической жизни своих клиентов и партнеров.

Когда любители псевдоэкспертного нытья говорят о том, что Россия в любом случае не может конкурировать в Африке с США или Евросоюзом, потому что у них больше денег, то это просто указывает на их антироссийскую ангажированность или принципиальное нежелание понимать сути предложенных в Сочи вариантов сотрудничества. Москва — это единственное место в мире, где целые страны могут купить себе хоть немного геополитической свободы от жадных, невежливых и довольно агрессивных "западных партнеров". Нужно помнить, что к каждому условному российскому автомату, боевому вертолету, реактору или железной дороге прилагается важный бонус — это свобода, а свобода зачастую — дороже денег, и это понимают многие африканские лидеры.