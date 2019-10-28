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РИА Новости
Культура

Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки

05:40 28.10.2019 (обновлено: 11:06 28.10.2019)
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© Фото : страница Musée des Beaux-Arts de Rennes в FacebookМумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
© Фото : страница Musée des Beaux-Arts de Rennes в Facebook
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее, сообщает Le Figaro со ссылкой на сайт Института национальных археологических исследований.
Артефакт, возраст которого составляет 2,5 тысячи лет, сейчас хранится в коллекции Музея изобразительных искусств города Ренн (Бретань).
Процесс его изучения занял длительное время. На основе рентгеновских снимков были сделаны 3D-модели содержимого, которые затем исследовали при помощи технологий дополненной реальности. В результате удалось сделать мумию "прозрачной" и показать элементы, которые не было видно на рентгене.
Специалисты обнаружили, что внутри артефакта находится не один кошачий скелет. В частности, "три почти целых хвоста" и "пять задних лап".
Археолог Теофан Николя предположил, что помещение нескольких животных в одну мумию не было какой-то исключительной практикой в Древнем Египте.
Посетители музея могут увидеть, что находится внутри артефакта, при помощи специальных очков.
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