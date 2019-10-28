Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки

Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее, . Французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее, сообщает Le Figaro со ссылкой на сайт Института национальных археологических исследований.

Артефакт, возраст которого составляет 2,5 тысячи лет, сейчас хранится в коллекции Музея изобразительных искусств города Ренн (Бретань).

Процесс его изучения занял длительное время. На основе рентгеновских снимков были сделаны 3D-модели содержимого, которые затем исследовали при помощи технологий дополненной реальности. В результате удалось сделать мумию "прозрачной" и показать элементы, которые не было видно на рентгене.

Специалисты обнаружили, что внутри артефакта находится не один кошачий скелет. В частности, "три почти целых хвоста" и "пять задних лап".

Археолог Теофан Николя предположил, что помещение нескольких животных в одну мумию не было какой-то исключительной практикой в Древнем Египте.