Утомленные транзитом. С чем "Нафтогаз" и "Газпром" приехали в Брюссель

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров России, Украины и Европейского союза по транзиту газа. Предварительные консультации позволили представителям "Газпрома" и "Нафтогаза" согласовать ряд технических моментов, но главные противоречия никуда не делись. Чем может закончиться встреча — в материале РИА Новости.

Старые песни о главном

После предыдущих трехсторонних переговоров, состоявшихся 19 сентября, все стороны заявили о значительном прогрессе. Однако до итоговых соглашений еще далеко.

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер в начале октября в очередной раз обозначил условия заключения нового транзитного договора. Первое — надо решить, на основе какого права действовать. Российская компания готова работать по европейским законам, украинская — пока нет.

Киев постоянно выражает приверженность правилам Евросоюза и предпринял ряд принципиальных шагов для того, чтобы соответствовать требованиям Энергетического пакета ЕС. Но Верховная рада только 18 октября приступила к обсуждению закона о выделении газотранспортной системы из структуры "Нафтогаза".

"Газпрому" же ничего менять не надо. "На протяжении всех последних лет мы работаем в соответствии с европейским законодательством, — подчеркнула зампред правления компании Елена Бурмистрова на прошлой неделе, выступая на Евразийском экономическом форуме. — Мы научились работать по нормам ЕС и с газотранспортными операторами, и с регуляторами".

Успеют ли украинские парламентарии принять закон до 1 января 2020 года, когда истекает срок нынешнего контракта, — неизвестно. У "Газпрома" и ЕС на этот счет большие сомнения, которые на сегодняшней встрече должны развеять представители "Нафтогаза".

Также "Газпром" настаивает на том, чтобы Киев сообщил, сколько российского газа Украина будет покупать для собственных нужд. Девятого октября Алексей Миллер в беседе с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее пояснил, что "от этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории".

Напомним: Украина прекратила закупать топливо у "Газпрома" в ноябре 2015-го года. В начале прошлого года Стокгольмский арбитраж постановил, что "Нафтогаз" обязан приобретать у российской компании четыре миллиарда кубометров газа в год по условию "бери или плати".

Однако Киев это полностью проигнорировал, продолжив закупать топливо у кого угодно, только не у "Газпрома". Так что в июле российской компании пришлось обратиться в международный арбитраж с иском к "Нафтогазу", в котором содержится требование компенсировать убыток в размере 2,1 миллиарда долларов.

Как отмечают эксперты, суд поддержит это требование с вероятностью, близкой к 100 процентам. Украинцы демонстративно не выполнили решение Стокгольмского арбитража и должны за это заплатить. Однако даже после иска "Нафтогаз" не возобновил закупки, и теперь его упрямство препятствует заключению нового транзитного контракта.

Шантаж и угрозы

Самая сложная проблема — взаимные судебные иски. "Россия считает урегулирование споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Украины на предложение о мировом соглашении", — отметил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак.

"Ждем от Украины изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что считаем, что это действительно основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. Важно, чтобы были урегулированы все споры, иначе взаимодействовать будет достаточно сложно", — добавил он.

Однако Киев прекращать судебные баталии категорически отказывается. Мало того, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко пригрозил "Газпрому" новым иском на 11 миллиардов, если Москва не согласится с украинскими требованиями: заключить транзитный контракт на десять лет при условии прокачки не менее 60 миллиардов кубометров в год.

В Киеве уверены, что у Москвы нет других вариантов, поскольку в случае остановки транзита через Украину российская компания не сможет выполнить контрактные обязательства перед европейскими партнерами.

"Газпрому" придется прокачать через украинскую ГТУ как минимум 50 миллиардов кубометров газа в 2020 году, уверены в Национальном банке Украины. "Мы в своих оценках отталкиваемся от контрактных обязательств, объема хранилищ и того, когда будут введены в действие новые газопроводы в обход Украины", — пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в минувший четверг.

Расчеты украинских аналитиков основаны на предположении, что "Северный поток — 2" не запустят в запланированные сроки. Укладка труб уже завершена в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Остался только датский участок протяженностью около трехсот километров — это работа на пять недель.

Однако Копенгаген не выдает разрешения на строительство, явно рассчитывая заставить "Газпром" заключить транзитный контракт на украинских условиях. По данным навигационного портала MarineTraffic, все суда-трубоукладчики, задействованные в строительстве СП-2, находятся в портах: Pioneering Spirit — на Тенерифе, Audacia — в Равенне, Solitaire 23 октября прибыл в эстонский порту Мууга.

Аналитики НБУ полагают, что в этой ситуации Россия без украинского транзита сорвет поставки странам ЕС и к многомиллиардным искам от "Нафтогаза" добавятся еще и претензии от многочисленных клиентов "Газпрома".

Такая перспектива, по мнению киевских стратегов, сильно пугает российских участников трехсторонней встречи и сделает их более покладистыми. Однако вряд ли очередная попытка шантажа принесет успех "Нафтогазу".

В резерве — "Маршал Василевский"

Ключевой фактор в транзитных переговорах — запас времени, которым располагает каждая из сторон. У "Газпрома" в этом смысле все в порядке: в европейских хранилищах — рекордные объемы топлива. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить поставки в первые месяцы нового года.

Кроме того, в середине августа из Калининграда в Роттердам переместилась российская плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский", способная закачивать в европейскую газотранспортную сеть более десяти миллионов кубометров газа в день. СПГ для "Маршала Василевского", скорее всего, предоставит "Новатэк" с ямальских месторождений. С поддержкой коллег "Газпром" сможет выполнять все коммерческие обязательства как минимум до середины следующего года даже без украинского транзита.

У "Нафтогаза" ситуация значительно хуже. В первую очередь — из-за обязательства к новому году перейти на европейские энергетические нормы, предусматривающие не только выделение газотранспортной системы в отдельную компанию, но и распределение мощностей на прокачку газа через аукционы.

Киеву с 1 января придется регулярно проводить аукционы на транзит, и "Газпром" как единственный потенциальный покупатель сможет выкупать их в нужных объемах. А по мере ввода в строй обходных газопроводов — снижать прокачку через Украину и экономить на транзитных услугах.

Сейчас "Нафтогаз" даже не упоминает об этих обязательствах, сосредоточившись на создании независимой газотранспортной компании. Однако надолго оттягивать аукционы не позволит Евросоюз, которому нужны гарантии бесперебойности поставок.

Слишком тянуть с разрешением на строительство "Северного потока — 2" у Дании тоже не получится: все понимают, что в конце концов Копенгаген заставят компенсировать убытки участникам проекта. И сумма увеличивается с каждым днем. Так что уже после нынешнего раунда переговоров датчане вполне могут сказать Киеву: мы сделали все, что могли, — дальше разбирайтесь сами.

Эксперты не ожидают, что сегодняшняя трехсторонняя встреча увенчается каким-либо прорывом. На предварительных консультациях 21 октября представители России, Украины и Еврокомиссии утвердили соглашение о взаимодействии между "Газпромом" и новым украинским оператором газотранспортной системы — компанией "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и методику установления тарифа на транзит газа.