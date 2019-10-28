Чего Украина боится больше войны с Россией

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Больше всего на Украине опасаются массовой эмиграции, обнищания и проблем со здоровьем — таковы результаты социологического опроса. Хотя пропаганда Киева годами пыталась убедить всех в неизбежности вооруженного конфликта с Россией, это как раз не очень беспокоит украинцев.

Половина — на долги

Согласно исследованию группы "Рейтинг", больше половины граждан Украины (56%) самой серьезной угрозой для страны считают массовый отъезд населения за границу. Обнищание и экономический кризис в качестве основной проблемы назвали 45% респондентов. Страх перед болезнями, экологическими катастрофами, преступностью, перспектива деградации и вымирания населения набрали от 30 до 40%. Примерно в этом же диапазоне — возможность полномасштабной войны с Россией.

На такие угрозы, как развал страны, девальвация национальной валюты, безвластие и массовые беспорядки указали меньше трети опрошенных. Диктатуру, голод, международную изоляцию и терроризм отметил каждый шестой.

Эти страхи питает реальность — в последние годы ситуация на Украине только ухудшалась. За рубежом постоянно работают 18% экономически активного населения — 3,2 миллиона человек. Такие данные летом опубликовало министерство финансов. Минсоцполитики приводило схожие показатели и отмечало, что на временной основе за границей трудится от семи до девяти миллионов украинцев. По словам главы министерства Андрея Ревы, в основном уезжают квалифицированные работники.

В прошлом году украинские гастарбайтеры поставили рекорд: по подсчетам Всемирного банка, они перевели на родину 14 миллиардов долларов. Это 10% ВВП страны. Заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская заметила по этому поводу: "В среднесрочной перспективе ситуация (с дефицитом рабочей силы. — Прим. ред.) угрожает экономической безопасности государства".

По некоторым данным, только с 2013 по 2016 год экономически активное население в возрасте от 15 до 70 лет на Украине сократилось на три миллиона человек.

Вполне реальны и другие угрозы — в частности, обнищание. Государству все сложнее выполнять взятые на себя социальные обязательства. Новая власть решила сократить армию льготников. Верховная рада проголосовала за соответствующий закон. Чиновники получат доступ к счетам и сведениям о покупках тех, кому предоставлены государственные льготы.

В проекте бюджета на следующий год не выделено средств на повышение зарплат учителям. Кабмин ничем не может порадовать граждан. Почти половина государственных финансов уйдет на погашение долгов, чуть меньше четверти — на военные расходы. На социальную сферу, здравоохранение и развитие инфраструктуры почти ничего не осталось.

Минус город

Еще одно слабое место — здравоохранение. На Украину вернулись вроде бы забытые болезни. В конце октября в Киеве диагностировали дифтерию. Ранее сообщалось о пятнадцати таких диагнозах в Ужгороде, один зафиксирован в Хмельницком — на западе страны. Глава Института общественного здоровья, бывший главный санврач Украины Святослав Протас заявил, что "в Закарпатье, где тоже есть случаи заболевания, сыворотки уже не хватает, препарат ищут по другим регионам".

Результаты медицинской реформы, которую Киев проводит несколько лет, не устраивают ни население, ни медиков. В начале года главный внештатный специалист Минздрава по инфекциям Ольга Голубовская описывала положение дел так: "Неотложную помощь ликвидировали — вызвать врача на дом невозможно. Экстренная помощь на высокую температуру не выезжает. Люди не могут при температуре 39-40 идти в амбулаторию и ждать там своей очереди. Терпят, занимаются самолечением, поэтому и привозят их в больницу в тяжелейшем состоянии".

По данным Госстата, за несколько лет на Украине более чем на 20% сократилась сеть медучреждений, больничных коек стало меньше почти на 17%, врачей — на 8%. На конец прошлого года только треть детей старше года вакцинированы от туберкулеза, от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В — лишь 38%.

Деградация и вымирание — угроза, признанная официально. В январе статистики констатировали, что население сократилось за год более чем на 200 тысяч. На сотню умерших приходилось всего 58 рожденных.

Сразу после Майдана в стране наблюдался небывалый всплеск преступности. Реформа МВД и приток оружия из зоны боевых действий в Донбассе не способствовали улучшению ситуации. Правда, через некоторое время статистика отметила снижение числа нарушений закона.

Но бывшие силовики и эксперты отмечали, что криминал просто принял другие формы. В 2017-м специалисты Всемирного экономического форума сообщили, что Украина вошла в группу стран с крайне высоким уровнем организованной преступности. Бывший начальник криминальной разведки МВД Валерий Кур отмечал: современные ОПГ "превзошли девяностые".

"Криминал поднимает голову. Приезжают бандиты в законе из России, Грузии, собственные возвращаются, и формируется уголовное сообщество, — говорил бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. — Сегодня Украина практически распределена между мафиозными структурами, которые грабят, убивают, проводят спецоперации, крышуют одних, но проводят операции относительно других, убивают бизнесменов".

Это зрада!

Киевский адвокат Татьяна Монтян согласна с отставными силовиками: "Каждый день мы читаем о том, что кого-то расстреляли, взорвали. Со статистикой дела обстоят просто: в полиции не регистрируют мелкие преступления, потерпевшие часто не обращаются в органы с заявлениями, так как считают это пустой тратой времени, сам криминал больше полиции боится нарваться на "терпил" (потерпевших. — Прим. ред.), которые имеют оружие, могут ответить и просто без затей "грохнуть" нападающих".

Результаты опроса, по ее мнению, действительно отражают настроения украинского общества. "Кроме больных на голову "поцретов", остальным было очевидно, что если бы Россия хотела напасть и напала, то через два дня танки стояли бы под Мукачево (на Западной Украине. — Прим. ред.). По поводу медицинской реформы — мальчик, который заболел дифтерией, учится в лицее недалеко от меня. Его родители просто купили справку о прививках. Как я должна себя чувствовать?" — задается вопросом собеседница РИА Новости.

Массовый отъезд на заработки тоже вполне объясним, считает Монтян. "Все осталось по-прежнему. Просто для всей этой шоблы — налоговиков, прокурорв и прочих — сужается кормовая база. Кормовая база — это экономически активное население. Если это не закончится, выход у людей будет один, даже у предпринимателей — закрывать бизнес и отправляться за границу на заработки. Недавно была история — мужик грозился себя сжечь из-за того, что ему совершенно беззаконно заблокировали налоговые накладные и не давали работать", — приводит пример адвокат.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко с иронией оценил тот факт, что украинцы эмиграции боятся больше, чем войны. "Это зрада (предательство. — Прим. ред.)! Настоящий украинец должен бояться Путина".

Собеседник РИА Новости описывает, как меняется современная Украина. "В 2016 году Международная организация по миграции проводила исследование. У украинцев отметили такие же миграционные установки, как у жителей Западных Балкан: поехать, заработать денег и вернуться домой. За рубеж — на стройки Подмосковья или сезонные работы в Польшу — ездили определенные категории людей, которые не могли достойно заработать дома, их так и называли "заробитчане". А сейчас наметилась другая тенденция. Во-первых, если уезжать, то с концами. А во-вторых, едут все: архитекторы, бухгалтеры, слесари-инструментальщики, юристы, предприниматели. Люди, у которых вроде есть резон остаться дома, а не искать лучшей доли за кордоном".