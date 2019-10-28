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РИА Новости

Ясен Засурский: журналистика сохранится, как чтение и письмо

10:00 28.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор филологических наук, заслуженный журналист РФ Ясен Засурский 29 октября празднует 90-летие. Накануне юбилея он рассказал РИА Новости о том, исчезнет ли журналистика, может ли журналист исписаться и зачем студентам факультета дают фундаментальное гуманитарное образование. Беседовала Наталья Клюй.
— Ясен Николаевич, сохранит ли, на ваш взгляд, свою актуальность то фундаментальное гуманитарное образование, которое дает журфак МГУ?
— Сейчас фундаментальное образование становится важной частью любого образования, не только журналистского, хотя журналистское это особое образование, поскольку люди должны быть более просвещенными и более информированными. Но мне кажется, что сейчас, может быть, журналисты более прицельно работают. Идут не то чтобы по шаблону, но к цели более точно, как ее определили заказчики.
Я работаю на факультете с начала 40-х годов, за это время многое менялось. Мне кажется, что факультет приобретал более фундаментальный подход и вместе с тем больше внимания уделялось чисто профессиональной подготовке и практике. Это одна из самых трудных проблем – проблема практики. Если есть практика и вы успешны в этом, то это открывает возможности, вы будете знать, как действовать, поэтому здесь очень важно овладеть характером деятельности.
Рабочий стол
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Сейчас образование развилось очень сильно, является очень важной частью жизни общества, и все стремятся усовершенствовать образование в своей сфере. Но здесь обычно побеждает тот, кто раньше в этой сфере окажется. Выигрывают те, у кого общая культура выше и представления о мире более широкие. И это важно очень для любой части журналисткой работы. В этом смысле не только образованность, но и способность выбрать угол зрения очень важна.
Образование очень важно, и в образовании важна структура. Очень важно, чтобы был иностранный язык, потому что сейчас очень много людей работает с языком, и даже наших выпускников.
Что касается журналистского образования, тут очень важна любовь к фантазии, сочинению, то есть писать интересно и немножко фантазируя, не привирая, а все-таки так интересно. Но для этого нужно очень много читать.
Журналистское образование развивается. Подготовленные неплохо ребята сейчас поступают. Есть ребята, которые и грамотные достаточно, и любопытные. Это главное для журналиста — нелюбопытный человек не может быть журналистом. Он должен всегда стремиться узнать что-то новое и быстро реагировать на то, что нашел, сразу писать, поэтому нужно учиться писать быстро.
— А как, по вашему мнению, изменились со временем журналисты?
— Журналисты становятся все более активными и более профессиональными с точки зрения работы. В этом смысле они пришли, записали, убежали. Сейчас они не так уж сильно меняются. Журналист сейчас должен быть очень в смысле интересов мобильным. Должен быстро реагировать на заказ, но не потому, что он должен быть послушным, а чтобы его выполнить, он должен его понять, ухватить суть просьбы.
Мне кажется, что журналисты люди энергичные, очень быстро усваивают требования и как их учитывать или, наоборот, не учитывать. Смотрят на того, кого они интервьюируют, и стараются угадать, что это за человек.
На мой взгляд, журналистика становится более гибкой, более прицельной, все зависит от характера. Есть журналист, который сразу берет быка за рога, другие медленно подходят и все выясняют исподволь. Как я вижу по тем, кто ко мне приходит, сейчас журналисты имеют, как правило, хорошую возможность проявлять свою индивидуальность.
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Журналист должен вести разговор в достаточно широком диапазоне, потому что журналистика это жизнь. О ней нужно говорить честно, открыто и с интересом к жизни, потому что если нет интереса к жизни, ничего хорошего не получится.
— Вы часто говорили о том, что отечественной журналистике сейчас не хватает аналитических материалов. А какой должна быть аналитика, чтобы ее стали читали?
— Как все, что читается, должно быть интересно, потому что интересная — это уже и качественная продукция. Здесь аналитика должна соответствовать тем задачам, которые есть у читателя. Интереснее выбрать ту тему, которая интересна для читателя. Вам интересно, читателю интересно, особенно если вы расходитесь во мнении с большинством, то тут ваше индивидуальное начало будет особенно важно. И всегда хорошо, когда есть это индивидуальное начало.
— Может ли журналист в какой-то момент исписаться?
— Исписаться? Может сразу исписаться. Это вопрос серьезный. Это все зависит от того, как вы относитесь к работе. Если вы в работе, в трении, вы не испишитесь.
— Исчезнет ли журналистика как профессия?
— Я не думаю. Она будет преобразовываться. Сейчас много журналистов, которые совмещают профессии. Я думаю, что это будет развиваться. Я думаю, что будет развиваться специализированная журналистика, которая будет обслуживать массивы большие. Но будет и массовая журналистика, СМИ для более широкой аудитории, которая просто хочет знать, что происходит в мире. Поэтому я думаю, что журналистика будет развиваться и ничто ее не заменит. Она сохранится так же, как чтение и письмо.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева
4 октября, 17:58РИА Новости
Замглавреда "России сегодня": у иммерсивной журналистики большое будущее
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Ясен ЗасурскийИнтервью - Авторы
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