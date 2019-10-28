Освобождение Украины от фашистских захватчиков

Щит с надписью "Вперед на Запад" на одной из фронтовых дорог Донецкой области на Украине

Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года

В ходе наступления немецко-фашистские войска встретили ожесточенное сопротивление. Свидетельством тому стало крупнейшее танковое сражение под Дубно – Луцком – Бродами в конце июня 1941 года, оборона Киева, продолжавшаяся с июля по сентябрь 1941 года, оборона Одессы, длившаяся с 5 августа по 16 октября 1941 года

Однако ко второй декаде июля 1941 года фашистские войска захватили Западную Украину , в августе-сентябре в руках немцев оказалась Левобережная Украина. 24 октября пал Харьков. К 4 ноября советские войска отошли на линию Балаклея – Артемовск – Пугачев – Хопры. Большая часть Донбасса оказалась оккупированной.

В декабре 1942 года, после завершения окружения 6-й армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом (ныне Волгоград), наступающие советские войска освободили первые украинские села и города в Восточном Донбассе.

С января 1943 года по осень 1944 года велись бои за освобождение всей территории Украины . В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.

На территории Украины Красная армия провела в общей сложности 15 наступательных операций.

Основные события освобождения Украины произошли летом 1943 года. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса.

23 августа 1943 года в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции "Румянцев" был освобожден Харьков.

Битва за Днепр проходила в два этапа: на первом (13 августа – 21 сентября) были проведены Черниговско-Полтавская и Донбасская операции, в результате которых советские войска вышли к Днепру; на втором (22 сентября – 23 декабря) советские войска захватили 23 плацдарма на правом берегу Днепра и провели наступательную и оборонительную Киевские операции, Нижнеднепровскую операцию и др. В августе-декабре 1943 года войска Красной Армии разгромили свыше 60 дивизий противника, освободили Левобережную Украину и часть Правобережной Украины, Донбасс.

24 декабря 1943 года началась Днепровско-Карпатская операция – одна из крупнейших стратегических операций Второй мировой войны, включавшая в себя Житомирско-Бердичевскую (с 24 декабря 1943 года по 15 января 1944 года), Кировоградскую (с 5 по 10 января), Корсунь-Шевченковскую (с 24 января по 17 февраля 1944 года), Ровно-Луцкую (с 27 января по 11 февраля), Никопольско-Криворожскую (30 января – 29 февраля), Проскуровско-Черновицкую (с 4 марта по 17 апреля), Уманско-Ботошанскую (с 5 марта по 17 апреля), Березнеговато-Снигиревскую ( с 6 по 18 марта ) и другие операции.

В результате Днепровско-Карпатской операции советские войска освободили Правобережную Украину.

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции (с 13 июля по 29 августа 1944 года) советские войска разгромили стратегическую группировку противника – группу армий "Северная Украина", освободили от оккупантов города Львов и Рава-Русская. Завершила освобождение Украины Восточно-Карпатская операция (8 сентября – 28 октября 1944 года).

Свободу народам Украины принесли все четыре Украинских фронта, которыми в разное время командовали такие известные советские полководцы, как Георгий Жуков, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Николай Ватутин, Иван Конев.

В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова. Оккупанты уничтожили свыше 16 тысяч промышленных предприятий.

Общие потери населения Украины за время оккупации оцениваются в 8-10 миллионов человек. Местом одного из самых массовых убийств мирного населения стало киевское урочище Бабий Яр. Там было уничтожено порядка 150 тысяч евреев, пациенты киевских лечебных учреждений и простые горожане, выступившие против гитлеровской оккупации. Всего в 1941-1944 годах на Украине были убиты свыше 1,5 миллионов евреев – четверть от общего числа жертв Холокоста.

На территории Украины произошло преступление, которое историки считают самым массовым единовременным убийством за всю Вторую мировую войну. 1-2 марта 1943 года бойцы СС, украинской вспомогательной полиции и венгерской армии уничтожили в ходе карательной акции практически все население поселка Корюковка Черниговской области – около 6,7 тысячи человек.

Около 2,5 миллиона жителей Украины нацисты угнали в рабство.

28 октября на Украине отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Общенациональное празднование этого дня было введено указом президента страны от 21 октября 2009 года